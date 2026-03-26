Juan Floristán: “La música clásica no está para ser rentable, está para existir”

El pianista Juan Floristán actúa este jueves en Compostela Yoel Levy

Juan Floristán no pisa el escenario: lo atraviesa. Su manera de sentarse al piano, de inclinar apenas el cuerpo hacia el teclado y de tensar el silencio antes de la primera nota, anticipa ya una forma de entender la música que huye de la complacencia y busca, por encima de todo, la intensidad. A sus treinta y pocos años, el pianista sevillano se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de su generación, con una trayectoria que lo ha llevado en muy poco tiempo a algunas de las salas más prestigiosas del mundo y a consolidarse como una de las voces más personales del panorama pianístico actual.

Su llegada a Santiago de Compostela tiene algo de acontecimiento poco frecuente. No solo por el repertorio —el exigente Concierto para piano nº 2 de Béla Bartók—, sino también por la escasez de ocasiones en las que el público gallego ha podido escucharlo en directo. Sobre el escenario del Auditorio de Galicia, acompañado por la Real Filharmonía de Galicia y bajo la dirección de Baldur Brönnimann, Floristán se enfrentará a una partitura que exige tanto precisión quirúrgica como una entrega casi física, en un equilibrio constante entre control y riesgo.

En vísperas de su actuación en Compostela, el pianista reflexiona sobre la exigencia de esta obra, su evolución artística y el lugar que ocupa hoy la interpretación en un mundo donde la técnica ya no es suficiente para destacar. Porque, en el fondo, lo que está en juego no es solo tocar bien, sino tener algo que decir.

A pesar de su intensa actividad internacional, ha actuado en pocas ocasiones en Galicia. ¿Qué significa para usted esta cita en Santiago de Compostela?

A mí me encanta Galicia, la verdad. Ir allí siempre es un gusto. Muy mal se tiene que dar la cosa para que yo no acepte una invitación. Nunca he tocado con la Real Filharmonía de Galicia. Sin embargo, sí he estado en el Auditorio de Galicia con un proyecto de ópera de cámara, pero fue hace unos tres años, después del covid. Así que es un doble motivo para estar especialmente contento de volver. Además, aunque tenga una carrera internacional bastante intensa, España sigue siendo un lugar fundamental para mí. Es mi tierra, el público con el que más me identifico y el que más me arropa. Me siento muy querido aquí y también con una responsabilidad especial. En gran medida, si no fuera por la recepción que ha tenido mi carrera en mi país, no habría podido construir una base tan sólida para salir fuera.

¿Qué le gusta visitar en la ciudad?

He estado bastantes veces en Santiago. Es una de las ciudades más bonitas que he visto en mi vida, sin duda. Y lo dice alguien que viene de Sevilla, que también es una ciudad espectacular. Hay algo en común entre ambas: una belleza muy particular. Siempre que voy, me gusta pasear por el centro histórico y, si puedo, pasar por el mercado, para comprar quesos. Me encanta también ese contacto entre la piedra, el musgo, la madera… esa relación tan directa con la naturaleza que tiene Galicia. Es algo muy especial. Lo que ocurre es que esa experiencia convive con el turismo masivo. En Santiago hay turismo casi todo el año, pero en ciudades como Sevilla ya es constante los 365 días. Incluso en verano, que antes era una época tranquila, ahora está completamente lleno. Eso cambia mucho la forma de vivir la ciudad. Por ejemplo, yo voy a debutar en Japón dentro de poco, que siempre ha sido uno de mis países soñados. Pero ahora está muy masificado, y eso te hace preguntarte si uno mismo forma parte de ese problema.

Juan Floristán Noah Shaye

El Concierto para piano nº 2 de Bartók está considerado una de las obras más exigentes del repertorio. ¿Qué retos específicos plantea desde el punto de vista técnico y musical?

Es una obra muy exigente, en todos los sentidos. Desde la parte más puramente física de tocar el piano, requiere un despliegue enorme de energía. Es una música muy “muscular”, por decirlo así, que te obliga a poner mucha carne en el asador. Pero creo que esa exigencia está completamente justificada, porque lo que transmite es una idea de vitalidad arrolladora, de danza y de juventud sin filtro. Además, el lenguaje de Bartók está profundamente ligado al folclore de su tierra. Él bebe directamente de la tradición popular de Hungría y de toda esa zona que hoy incluye también partes de Rumanía, Eslovaquia o los Balcanes. De hecho, el lugar donde nació pertenece actualmente a Rumanía

¿En qué se traduce eso a nivel creativo?

En que sus propias melodías suenan como si fueran populares, aunque no lo sean. Es algo que también ocurre, por ejemplo, con Manuel de Falla. Escuchas una melodía y tienes la sensación de que pertenece al folclore, de que lleva siglos existiendo, cuando en realidad es una creación original. Ahí está lo verdaderamente excepcional: en conseguir que una música compuesta tenga esa apariencia de anonimato, como si no tuviera autor. Y eso es precisamente lo que define al folclore, que es una creación colectiva. Bartók logra recrear esa esencia con una naturalidad asombrosa.

En pocos años ha pasado de consolidarse en concursos internacionales a actuar en algunas de las principales salas del mundo. ¿Cómo ha vivido ese proceso de crecimiento tan rápido?

Puede parecerlo desde fuera, pero no ha sido tan rápido. Esta es una carrera con muchos altibajos, de idas y venidas constantes, y eso no termina nunca, por muy asentado que parezca todo desde fuera. Sí es cierto que en una etapa más joven hubo momentos en los que las cosas avanzaron más deprisa, sobre todo por los concursos que gané o por determinados debuts. Pero eso son hitos puntuales. En realidad, es una carrera que se construye por acumulación, por capas. Como una buena receta: empiezas con una base pequeña, bien hecha, y vas añadiendo elementos poco a poco hasta que el resultado tiene profundidad y complejidad. En la música pasa lo mismo. Construir un repertorio sólido, que el público te recuerde, volver a ciertos lugares, crecer artísticamente… todo eso lleva tiempo. Se tiende a pensar que hay una línea clara entre tocar en grandes salas o en espacios más pequeños, pero en realidad esa frontera no es tan nítida. Solo en el caso de unas pocas grandes estrellas podríamos hablar de otra dimensión, pero ahí ya estamos en un terreno distinto. La mayoría de los músicos de mi nivel nos movemos en una especie de “clase media-alta” dentro del circuito, tocando en lugares muy importantes, pero también en otros formatos. Y eso no le resta valor en absoluto. Cada escenario tiene su importancia dentro del conjunto. Al final, lo fundamental es que haya gente que quiera escucharte. Que te inviten a tocar en una ciudad, en un auditorio, dentro de una programación concreta, es algo que no se debe dar nunca por hecho. Es un privilegio y una responsabilidad que hay que valorar constantemente.

El artista sevillano, durante un concierto John Huba

Toda una vida de formación continua, ensayos exhaustivos, pruebas cruciales... pocas profesiones están sometidas a tantos requerimientos. ¿Cree que está lo suficientemente reconocida?

Dentro de España, en el ámbito de las artes y la cultura, uno tiene que relativizar mucho antes de quejarse. Si comparamos la música clásica con otros sectores, como el teatro o el ballet, la situación es muy distinta. ¿Cuántas orquestas profesionales públicas hay en España? ¿Quince, veinte? ¿Y cuántas compañías de teatro públicas? Dos, hasta donde yo sé: la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la de Barcelona. Y en el caso del ballet, aún menos. Claro, si uno se pone a hablar del reconocimiento institucional, profesional o económico, hay otros sectores que podrían decir que ya querrían tener esa estructura. Y si miramos al jazz, la comparación es todavía más evidente. Por tanto, hay que ser consciente del contexto antes de hacer determinadas reclamaciones. Ahora bien, si la comparación se hace con las músicas populares, la percepción cambia. Sin querer restar mérito al esfuerzo de quienes se dedican a otros géneros, el nivel de exigencia técnica, de formación teórica y de sacrificio desde edades muy tempranas que requiere la música clásica es enorme. Y eso no siempre se corresponde con el reconocimiento económico o el apoyo institucional. La música clásica es, hoy en día, un ámbito difícil de encajar. Tiene una posición social y económica un tanto peculiar, porque no se adapta fácilmente a las dinámicas actuales de consumo rápido o de atención inmediata. Representa valores que no siempre encajan con determinadas agendas o con la velocidad a la que funciona la sociedad. En ese sentido, incluso desde las propias instituciones a veces no se entiende bien qué es una orquesta sinfónica o cómo gestionarla. Es un modelo complejo, que no encaja de forma sencilla en los esquemas habituales.

Con el extenso currículum que ya tiene, ¿sigue sintiendo nervios antes de salir al escenario?

No diría que me haya deshecho de los nervios, porque tampoco sería algo positivo. Esta profesión tiene mucho de performance. Y en toda performance tiene que haber un cierto elemento de riesgo. La palabra “nervios” también es ambigua, porque depende de cómo se entienda. Pueden tener una connotación negativa, asociada a la ansiedad o al descontrol, pero ese no ha sido nunca mi caso. No significa que sea una máquina o que no sienta nada al subir al escenario. Al contrario: hay adrenalina, expectación, incluso esa tensión cuando te enfrentas por primera vez a una obra. En ese sentido, sí, hay nervios, pero entendidos como una energía que forma parte del proceso. Nunca he sufrido ansiedad escénica como tal. Y, con el paso del tiempo, la experiencia y las tablas, lo que sí he notado es una mayor tranquilidad sobre el escenario.

¿Cómo gestiona el equilibrio entre la exigencia a la que está sometido un músico de élite y la vida personal? ¿Es posible desconectar?

No es fácil, y cada día es distinto. Es algo que tienes que redescubrir constantemente: cómo encontrar ese equilibrio. En mi caso, no diría que lo más complicado sea desconectar de la música en sí. Depende mucho del momento. Cuando estoy preparando obras nuevas, por ejemplo, la cabeza está constantemente trabajando, con ese “runrún” continuo. Al final, es un proceso creativo, y los trabajos creativos son muy absorbentes a nivel mental. Más que la dificultad de desconectar, lo verdaderamente complejo es compatibilizar la vida personal con el ritmo de viajes. Hay momentos en los que se encadenan conciertos y puedes pasar tres o cuatro semanas fuera de casa. Y entonces todo lo demás —tu pareja, tus amigos, tu familia, incluso lo más cotidiano— queda en pausa. El problema es que no es algo puntual que ocurra una vez al año, sino que puede repetirse varias veces. Y esa es, probablemente, la parte más difícil de gestionar.

Se habla mucho de la pérdida de relevancia de las artes clásicas en la sociedad actual como consencuencia de la dictadura de la inmediatez. ¿Qué futuro le augura al piano en los próximos años?

Yo lo primero que diría es aquello de “follow the money”, sigue el dinero. Quienes más enfatizan los discursos antiarte o antiintelectuales suelen ser, precisamente, quienes están haciendo negocio con la desaparición o el debilitamiento de las artes. Pasa algo parecido con la inteligencia artificial: muchas de las voces más alarmistas sobre sus consecuencias provienen de las propias empresas del sector. Eso ya debería hacernos pensar. Las ideas que circulan en el ambiente no surgen por generación espontánea. Detrás hay intereses económicos, hay intentos de cambiar un modelo por otro. Y ahí es donde entra lo más importante: tener una conversación honesta. Porque las artes no están para ser eficientes ni para generar rentabilidad económica. Si la generan, estupendo, pero ese no es su objetivo. Hay servicios que existen porque tienen que existir. La televisión pública, el acceso al agua… aunque no sean rentables en términos estrictamente económicos, cumplen una función social. La pregunta que habría que hacerse es si la sociedad considera que las artes también deben ocupar ese lugar. Muchas veces el debate real no se plantea con claridad. En el fondo, lo que subyace es una idea muy simple: que esto es caro. Pero la cuestión no es solo económica. En una balanza más amplia, las artes aportan valor a la sociedad. No tienen los márgenes de beneficio de otros sectores como el fútbol, pero cumplen otra función igualmente necesaria. Por eso, parte del reto está en dar la batalla en el terreno ideológico, en evidenciar qué hay detrás de ciertos discursos que, aunque se presenten de forma neutra o técnica, en realidad cuestionan la propia existencia de las artes. Históricamente, en contextos de crisis o de autoritarismo, el arte ha sido uno de los primeros ámbitos en verse relegado. No se trata de adoptar una posición heroica ni grandilocuente, sino de poner las cosas en claro: de entender qué papel tienen las artes en la sociedad y de defenderlo desde ahí. A partir de ese punto, corresponde también a los propios artistas reflexionar sobre cuál es su lugar y cómo quieren ocuparlo dentro de ese espacio.