Este restaurante compostelano ofrecerá platos gourmet con auténtico arroz valenciano durante cuatro días

Los chefs del Café de Altamira, durante la presentación de las nuevas jornadas gastronómicas centradas en el arroz de Valencia Eladio Lois

El Café de Altamira traerá a Santiago de Compostela la esencia del arroz valenciano con unas jornadas gastronómicas que se celebrarán del 26 al 29 de marzo, en las que ofrecerá menús especiales centrados en este producto emblemático de la dieta mediterránea. La iniciativa busca acercar a la ciudad la cultura arrocera vinculada al entorno de la Albufera, combinando tradición y propuestas innovadoras.

La propuesta cuenta con el respaldo de dos figuras destacadas del sector: el gerente de la Denominación de Origen Arroz de Valencia, Santos Ruiz, y el chef valenciano Ángel García, especializado en alta cocina y en la elaboración de arroces. Ambos han asesorado al equipo del restaurante para garantizar una ejecución fiel a la tradición y técnicamente precisa.

En los días previos a las jornadas, se ha desarrollado un seminario técnico dirigido a los profesionales del grupo Altamira, centrado en aspectos clave como la cocción del arroz, la selección de variedades y la gestión del servicio, con el objetivo de asegurar la excelencia en la propuesta culinaria.

Con estas jornadas, el Café de Altamira refuerza su apuesta por el producto de calidad y la excelencia técnica, consolidando su posicionamiento dentro de la oferta gastronómica compostelana. El establecimiento forma parte del grupo Altamira, liderado por Queco Arias, Adrián Comesaña y María Moas, que también impulsa proyectos como O Curro da Parra, el hotel Pazo de Altamira o O Xardín de Julia.