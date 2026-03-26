El Súper Weekend regresa a Área Central con descuentos extra y música en directo

El Súper Weekend se celebra desde este jueves hasta el sábado con descuentos adicionales y actividades musicales en Área Central

La primavera ya está aquí y en el Outlet Área Central ya se están preparando para celebrarla con su Súper Weekend, que comienza mañana hasta el sábado con descuentos especiales.

Durante estos tres días, los visitantes pueden disfrutar de una oportunidad única: descuentos adicionales sobre los precios ya rebajados de sus outlets. Una ocasión perfecta para renovar el armario de temporada o encontrar ese artículo especial con un precio aún más atractivo.

Las tiendas participantes ofrecen promociones exclusivas que se suman a las habituales del outlet, convirtiendo el Súper Weekend en uno de los momentos más interesantes para aprovechar al máximo cada compra.

El Súper Weekend en el Outlet Área Central es una cita destacada para quien busca calidad y variedad en un ambiente cómodo y accesible. La llegada de la primavera es el momento ideal para disfrutarlo. El Súper Weekend se celebra todos los meses, a partir del último jueves y se alarga tres días.

Música del alumnado del Conservatorio

Coincidiendo con la primera jornada del Súper Weekend, mañana jueves el Conservatorio Profesional de Música de Santiago celebra la primera de las dos visitas que realizará al Outlet Área Central en las próximas semanas. En la actuación de mañana jueves, a las 18.30 horas, la Banda Infantil, formada por unos treinta músicos, será la encargada de mostrar los instrumentos de viento y percusión y los asistentes descubrirán la energía y el trabajo en equipo de los músicos más jóvenes.

Bajo el lema 'Ven al Conservatorio', el objetivo de estos conciertos didácticos es que el público pueda conocer de cerca la gran variedad de instrumentos que se pueden aprender en sus instalaciones. Estas actuaciones están diseñadas para todos los públicos, especialmente para familias y menores que tengan curiosidad por iniciarse en el mundo de la música. La segunda de las actuaciones tendrá lugar el miércoles 15 de abril, con la actuación de la Orquesta Juvenil del Conservatorio.