El pleno de Santiago aprueba por unanimidad dos declaraciones sobre Miramontes y el pueblo gitano

Sesión del pleno del Concello de Santiago Concello de Santiago

El pleno del Concello de Santiago ha aprobado este jueves por unanimidad dos declaraciones institucionales centradas en la situación de la cantera de Miramontes y en el Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora el próximo 8 de abril. La sesión comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista.

Exigencia de actuación inmediata en Miramontes

En la primera de las declaraciones, la Corporación municipal insta a la Xunta de Galicia y al resto de administraciones competentes a adoptar medidas urgentes para la recuperación ambiental integral de la cantera de Miramontes.

El texto aprobado califica esta instalación como “un exemplo grave de degradación ambiental, de falla de control público e de desprotección da veciñanza”, y recuerda que durante años ha generado una profunda preocupación social y ambiental.

El Concello subraya que ya ha promovido estudios de agua y aire y ha realizado inspecciones en la zona, en las que se constataron impactos significativos sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la vecindad. Asimismo, recuerda que declaró la actividad como no legalizada en el ámbito municipal y trasladó el caso a la Xunta para que adoptase las medidas oportunas.

La declaración incide en que la obligación de retirar los residuos y restaurar el entorno “non é unha demanda nova nin unha simple aspiración veciñal”, sino una exigencia ya recogida en expedientes y ratificada judicialmente. Tras una sentencia penal firme, el texto considera “inaceptable” que la situación continúe sin una solución definitiva.

Por ello, el pleno reclama a la Xunta que actúe “de maneira inmediata”, que haga público un calendario con plazos concretos y que informe con transparencia sobre el estado de la cantera y los riesgos existentes. Además, expresa su apoyo a FERUSA y a la Plataforma de Personas Afectadas de Miramontes.

Compromiso con el pueblo gitano

La segunda declaración institucional aprobada se enmarca en la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha que recuerda el primer Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres en 1971, donde se adoptaron sus símbolos, como la bandera y el himno Gelem, Gelem.

El texto destaca que esta conmemoración es una oportunidad para que las instituciones refuercen su compromiso frente a las desigualdades históricas que afectan a la población gitana, como la pobreza, el fracaso escolar, la desigualdad en el empleo o la segregación residencial.

En este sentido, la declaración subraya que estos problemas “combátense con vontade política, políticas públicas e investimentos adecuados” y reclama ir más allá de los pronunciamientos institucionales para garantizar derechos efectivos.