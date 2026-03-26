El nuevo centro de salud de Conxo abrirá a finales de verano tras una reforma de 5,8 millones

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó las obras del centro de salud de Conxo Xunta

El centro de salud de Conxo, en Santiago de Compostela, entrará en funcionamiento a finales de este verano tras una reforma integral impulsada por la Xunta con una inversión de 5,8 millones de euros. Así lo avanzó este jueves el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante una visita a las obras, que ya alcanzan cerca del 70 % de ejecución.

La actuación, cofinanciada con fondos europeos Feder Galicia 2021-2027, permitirá modernizar un centro que presta servicio a cerca de 5.000 personas, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y las condiciones de atención sanitaria.

Más espacio, nuevas consultas y refuerzo sanitario

Uno de los principales cambios será la ampliación del espacio asistencial, que pasará de 400 a 1.000 metros cuadrados, lo que permitirá incorporar nuevas dotaciones y mejorar la organización de los servicios.

Estado actual de los trabajos de reforma del centro sanitario Xunta

En concreto, el centro ganará tres nuevas consultas —una de medicina familiar, otra de enfermería y una de cirugía menor—, reforzando así la capacidad de atención en el primer nivel asistencial.

Además, la reforma incluye una renovación completa del área de salud mental, que contará con cinco consultas médicas, tres de psicología, dos de enfermería y una sala de técnicas, así como la creación de una nueva unidad de psicogeriatría con cuatro consultas.

Fin de obra en junio y equipamiento posterior

La previsión de la Consellería de Sanidade es finalizar las obras en el mes de junio. A partir de ese momento, comenzará la instalación del mobiliario y del equipamiento sanitario, en el que la Xunta invertirá 600.000 euros adicionales.

El conselleiro subrayó que esta actuación responde a dos de las prioridades del Gobierno gallego: el refuerzo de la atención primaria y la mejora de la atención a la salud mental, ámbitos en los que se están concentrando las principales inversiones sanitarias.

Durante la visita, Gómez Caamaño estuvo acompañado por la directora xeral de Recursos Económicos del Sergas, Amparo Pousada, y por el gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, Ángel Facio.

El responsable autonómico agradeció además la colaboración de profesionales y pacientes durante el traslado temporal de la actividad asistencial, que ha permitido avanzar en una obra que, según destacó, supone prácticamente la construcción de un nuevo centro de salud.