El IES de Cacheiras impulsa la convivencia con su Semana Cultural

La directora xeral Judith Fernández visitó el centro Xunta

El IES de Cacheiras, en el municipio de Teo, está celebrando estos días su V Semana Cultural, una iniciativa con la que el centro busca reforzar la convivencia y la integración dentro de la comunidad educativa a través de un amplio programa de actividades.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitó este jueves el instituto para conocer de primera mano el desarrollo de la programación y trasladar el reconocimiento de la Xunta a una propuesta ya consolidada en el calendario del centro.

Durante su intervención, destacó la implicación conjunta de profesorado, alumnado y familias, subrayando el valor de esta iniciativa como espacio de encuentro que contribuye a enriquecer el sistema educativo desde el punto de vista de la convivencia.

Una programación centrada en la creatividad y el intercambio

Bajo el lema ‘Ilumínate’, la Semana Cultural incluye una variada oferta de actividades que combinan el ámbito educativo y creativo. El programa abarca charlas y encuentros con personas y colectivos de referencia, así como presentaciones de libros con la participación de sus autores.

Además, el centro ha organizado talleres de teatro y diferentes obradoiros diseñados por el propio instituto, entre los que destacan propuestas como siluetas victorianas, cámara oscura, luminogramas o el arco de la vella, junto a sesiones de dilemas y actividades impulsadas por el Clube de Ciencia.