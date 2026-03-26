Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El IES de Cacheiras impulsa la convivencia con su Semana Cultural

El centro organiza charlas, talleres y encuentros bajo el lema ‘Ilumínate’ con la participación de toda la comunidad educativa

Eladio Lois
Eladio Lois
26/03/2026 14:07
La directora xeral Judith Fernández visitó el centro
La directora xeral Judith Fernández visitó el centro
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El IES de Cacheiras, en el municipio de Teo, está celebrando estos días su V Semana Cultural, una iniciativa con la que el centro busca reforzar la convivencia y la integración dentro de la comunidad educativa a través de un amplio programa de actividades.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitó este jueves el instituto para conocer de primera mano el desarrollo de la programación y trasladar el reconocimiento de la Xunta a una propuesta ya consolidada en el calendario del centro.

Durante su intervención, destacó la implicación conjunta de profesorado, alumnado y familias, subrayando el valor de esta iniciativa como espacio de encuentro que contribuye a enriquecer el sistema educativo desde el punto de vista de la convivencia. 

Una programación centrada en la creatividad y el intercambio

Bajo el lema ‘Ilumínate’, la Semana Cultural incluye una variada oferta de actividades que combinan el ámbito educativo y creativo. El programa abarca charlas y encuentros con personas y colectivos de referencia, así como presentaciones de libros con la participación de sus autores.

Además, el centro ha organizado talleres de teatro y diferentes obradoiros diseñados por el propio instituto, entre los que destacan propuestas como siluetas victorianas, cámara oscura, luminogramas o el arco de la vella, junto a sesiones de dilemas y actividades impulsadas por el Clube de Ciencia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Interior de Avante

Un mítico pub de la Zona Vieja de Santiago se viraliza entre la comunidad angloparlante de TikTok: "Ponen documentales sobre la guerra de Irak"
Eladio González Lois
La directora xeral Judith Fernández visitó el centro

El IES de Cacheiras impulsa la convivencia con su Semana Cultural
Eladio González Lois
Entorno de San Clemente

Vecinos del casco histórico exigen un plan urgente de movilidad y humanización en el entorno de San Clemente
Eladio González Lois
Sesión del pleno del Concello de Santiago

El pleno de Santiago aprueba por unanimidad dos declaraciones sobre Miramontes y el pueblo gitano
Eladio González Lois