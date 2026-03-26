El día que las princesas de Disney se rebelaron en Santiago

Las cuatro princesas reinterpretadas protagonizan una sátira sobre los estereotipos de género Eladio Lois

El pasado viernes, a las 20.30 horas, el Teatro Compostela —el antiguo auditorio de La Salle— se convirtió en un territorio donde los cuentos dejaron de ser lo que eran. Sobre el escenario, ‘No me toques el cuento’, la creación de Olivia Lara, desplegó una propuesta que mezcla teatro, música y danza para dinamitar los estereotipos que durante décadas han sostenido el imaginario de las princesas de Disney.

Desde el primer momento, el público compostelano entendió que no asistía a una versión edulcorada de los relatos de siempre. Aquí, las princesas no esperan ser rescatadas: se rescatan a sí mismas. Y lo hacen con humor, con crudeza y con una mirada que no rehúye lo incómodo.

Princesas imperfectas, verdades incómodas

La función articula su discurso a través de cuatro figuras reconocibles, reinterpretadas desde un prisma contemporáneo y deliberadamente irreverente. Una Blancanieves al límite, marcada por un trastorno bipolar y agotada de sostener la vida doméstica de siete enanitos que, lejos de facilitarle la existencia, la complican. Su risa estridente y descontrolada, alimentada por el caos y el alcohol, fue uno de los motores cómicos de la noche.

A su lado, Bella convive con una realidad que roza lo absurdo: una casa donde los objetos tienen vida propia y donde la intimidad se convierte en un bien escaso. Su aparente felicidad esconde un cansancio cotidiano que conecta con una lectura más terrenal del personaje.

Cenicienta, convertida aquí en ‘Chonicienta’, abandona definitivamente el zapato de cristal para abrazar unas plataformas y una actitud sin complejos. Es, quizás, la más explícita en su ruptura con el molde: una reivindicación de la identidad propia frente a la imagen impostada de perfección.

Y Aurora, víctima de una narcolepsia que la desconecta del mundo en los momentos más inoportunos, introduce un ritmo imprevisible en escena, alternando lucidez y ausencia en un juego que desarma cualquier expectativa clásica del personaje.

Humor para cuestionar lo aprendido

Lejos de ser una simple sucesión de gags, la obra construye un relato coral en el que las cuatro protagonistas dialogan, discuten y se apoyan. Entre confidencias, enfrentamientos y cotilleos sobre otras princesas, el espectáculo traza una crítica directa a los roles de género que han marcado generaciones.

El texto, acompañado de números musicales y coreografías, mantiene un equilibrio constante entre lo gamberro y lo reflexivo. La risa, frecuente y sonora en el patio de butacas, no diluye el mensaje, sino que lo refuerza: cada carcajada abre una grieta en el relato tradicional.

En ese juego de espejos, ‘No me toques el cuento’ plantea una pregunta incómoda pero necesaria: qué ocurre cuando las protagonistas de esos relatos deciden dejar de cumplir el guion. La respuesta, al menos en Santiago, fue clara: un público entregado a una propuesta que reivindica el derecho a ser sin pedir permiso.