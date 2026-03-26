El Concello aprueba el plan del antiguo Peleteiro: un 45% de vivienda protegida y sin uso hotelero

Antiguo edificio del Peleteiro

El pleno del Concello de Santiago ha aprobado este jueves de forma definitiva la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en la parcela del antiguo colegio Manuel Peleteiro, desbloqueando así uno de los ámbitos urbanísticos más relevantes del Ensanche compostelano tras años de parálisis.

La propuesta salió adelante con los votos a favor del BNG, Compostela Aberta, PSOE y las concejalas no adscritas, sumando 14 apoyos frente a los 11 votos en contra del PP. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, destacó la jornada como “un día para parabenizarnos o conxunto da cidade”.

Más vivienda protegida y cambio de modelo

El nuevo planeamiento fija el uso residencial como principal y establece la obligación de destinar al menos el 45% de la edificabilidad a vivienda protegida, frente al 20% contemplado en propuestas anteriores. Se descarta además el uso hotelero y se limita la implantación de grandes superficies comerciales, con el objetivo de proteger el comercio de proximidad.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, defendió que el documento supone “unha solución razoable, razoada, equilibrada e optimizada” que responde a las necesidades de la ciudad y mejora planteamientos previos.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, tras el pleno de aprobación del plan Concello de Santiago

Entre las principales modificaciones también figura la reducción de la edificabilidad, que pasa de 23.500 a 19.000 metros cuadrados, así como la reconfiguración del espacio público, con una nueva plaza orientada hacia la rúa de San Pedro de Mezonzo y un acceso ampliado desde la rúa de República Arxentina, que alcanza los 34 metros de apertura.

Un proceso urbanístico de más de dos décadas

El desarrollo de esta parcela se remonta a 1999, cuando se aprobó un primer protocolo de intenciones. Posteriormente, en 2005 se definió su ordenación detallada y en 2009 el colegio se trasladó a Monte Redondo, dejando el edificio abandonado.

En 2017, el pleno acordó suspender licencias para reformular el planeamiento con dos objetivos: evitar un gran centro comercial y priorizar el uso residencial. Según explicó Lestegás, el proceso se desbloqueó en 2024 tras una reunión entre el gobierno local y el Ejecutivo central, que supuso un “punto de inflexión” para avanzar en la solución.

En febrero de 2025, el Concello obtuvo la conformidad de la Sareb, titular de los terrenos, y ese mismo mes se aprobó inicialmente el documento. Tras la aprobación provisional en octubre y el informe favorable de la Xunta el pasado 6 de marzo, el plan ha recibido ahora su visto bueno definitivo.

Críticas políticas y debate sobre el uso del suelo

Pese a apoyar la propuesta, la concejala no adscrita Mercedes Rosón criticó que el documento es el mismo que había impulsado en 2022 cuando era responsable de Urbanismo en el PSOE, una afirmación que fue rechazada por el actual gobierno local.

La concejala no adscrita, Mercedes Rosón Cedida

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Verea, se opuso al modelo planteado al considerar que el espacio debería destinarse íntegramente a equipamientos comunitarios, sociales, deportivos y culturales, y no a uso residencial.

Próximos pasos y desarrollo del ámbito

El Concello trabaja ya en los siguientes pasos para hacer efectiva la nueva ordenación, que pasan por aprobar un nuevo proyecto de equidistribución que permita adaptar la configuración parcelaria a la nueva realidad urbanística.

Además, el gobierno local mantiene contactos con la empresa estatal de vivienda Casa47, futura titular de los terrenos, y con la gestora AELCA, con el objetivo de avanzar en el desarrollo del ámbito.

Durante la tramitación, el Ayuntamiento también mantuvo reuniones con la vecindad del entorno para explicar el proyecto e incorporar ajustes que mejorasen la integración del futuro edificio en su entorno.