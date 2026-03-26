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Santiago de Compostela

El CEIP López Ferreiro celebra los 50 años de su edificio con una semana de actividades y reencuentros

El centro más longevo de Santiago reúne a antiguos alumnos y docentes en un aniversario que culminará con una verbena este viernes

Eladio Lois
Eladio Lois
26/03/2026 11:59
Flor Peliquín, Helena Villar, Rosa Suárez y Beatriz Varela
Flor Peliquín, Helena Villar, Rosa Suárez y Beatriz Varela
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El CEIP López Ferreiro está celebrando este curso el 50 aniversario del edificio que ocupa en la actualidad, en la avenida de Xoán XXIII, en Santiago de Compostela. Para conmemorar la efeméride, el centro ha organizado una programación de actividades que reúnen a antiguo alumnado y profesorado que han formado parte de su historia reciente.

La trayectoria de este colegio, considerado el más antiguo de la ciudad, se remonta al Real Decreto de 30 de marzo de 1849, cuando se crean las Escuelas Normales Superiores para la formación de maestros y maestras. Aquella institución acabaría instalándose en el Pazo de San Xerome, marcando el origen de un proyecto educativo que ha evolucionado durante más de siglo y medio.

Un edificio con historia y valor arquitectónico

El traslado al actual inmueble se produjo en el curso 1975-76, inicialmente como escuela solo de niños. Desde entonces, el centro se asienta en un edificio que cuenta también con acceso por la rúa Xasmíns y que comparte recursos con la Facultad de Ciencias da Educación del Campus Norte.

Más allá de su función educativa, el inmueble destaca por su valor arquitectónico, siendo un ejemplo representativo del denominado brutalismo y formando parte del trabajo desarrollado en Santiago por el arquitecto Fernando Moreno Barberá.

En el marco de esta celebración, el colegio ha recibido la visita de antiguos docentes como Helena Villar, Flor Peliquín o Aurora Marco, así como de antiguos alumnos que “medraron no López Ferreiro”, en palabras de la propia comunidad educativa. 

Los actos cuentan también con el respaldo del Concello, con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y de la técnica del departamento de educación, Beatriz Varela, que han acompañado al centro en este aniversario.

El programa culminará este viernes a las 12.00 horas con una verbena abierta a toda la comunidad educativa, en la que participarán Ortiga y Xavi Cea, ambos antiguos alumnos del centro.

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