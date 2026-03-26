Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

A USC consolídase entre as mellores universidades do mundo en 22 materias

Segundo o QS World University Rankings by Subject 2026, Odontoloxía e Farmacia sitúanse entre as áreas máis destacadas da institución compostelá

Redacción
26/03/2026 09:33
O ranking analiza a reputación académica e a produción investigadora de case 6.300 universidades
QS World University Rankings by Subject 2026 sitúa a USC como unha das mellores universidades do mundo nun total de 22 ámbitos temáticos. Para elaborar a clasificación deste ano, QS analizou a reputación e a produción investigadora de case 6.277 institucións. Odontoloxía no chanzo 51-150 e Farmacia no 97 son os ámbitos nos que a Universidade de Santiago de Compostela acada unha mellor posición.

A Universidade de Santiago de Compostela destaca tamén en Arqueoloxía (banzo 101-150), Lingüística (101-150), Enxeñaría Química (201-250), Comunicación (201-250), Lingua inglesa e literatura (201-250) e Historia (201-250). A institución compostelá ocupa o posto 301-350 en Linguas modernas, Educación, Agricultura e forestais, Psicoloxía, Química e Matemáticas. A USC ocupa o posto 351-400 en Dereito e en Física e astronomía; o 401-450 en Bioloxía e en Ciencias medioambientais; o 401-550 en Ciencias dos materiais; o 451-500 en Economía e econometría e Medicina; e o 651-700 en Ciencias da computación e sistemas da información.  

Indicadores

QS emprega cinco métricas clave para elaborar as clasificacións por materias. Os indicadores de reputación, que avalían o rendemento global mundial das universidades, baséanse nas respostas de máis de 240.000 empregadores e académicos ás enquisas de QS, mentres que as citas por artigo e o índice H miden, a partir dos indicadores públicos de produción científica do persoal investigador, o seu impacto e produtividade. Pola súa banda, a Rede Internacional de Investigación (IRN) reflicte a diversidade e o alcance das conexións de investigación dunha institución e a eficacia de establecer estas redes globais.

Te puede interesar

O ranking analiza a reputación académica e a produción investigadora de case 6.300 universidades

A USC consolídase entre as mellores universidades do mundo en 22 materias
Redacción
A mostra pechará o 27 de marzo tras case dous meses aberta, permitindo ao público coñecer de preto fondos do Museo del Escritor relacionados con Jorge Luis Borges

Recta final para visitar a exposición ‘Reencontro con Borges’
Adriana Quesada
El ideal gallego

El Súper Weekend regresa a Área Central con descuentos extra y música en directo
Redacción
A presentación terá lugar mañá ás 19.00 horas na libraría Numax, coa presenza do autor e do editor Henrique Alvarellos

Presentan en Numax a obra final do proxecto memorialístico de Xosé María Álvarez Cáccamo
Adriana Quesada