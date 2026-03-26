A USC consolídase entre as mellores universidades do mundo en 22 materias
Segundo o QS World University Rankings by Subject 2026, Odontoloxía e Farmacia sitúanse entre as áreas máis destacadas da institución compostelá
O QS World University Rankings by Subject 2026 sitúa a USC como unha das mellores universidades do mundo nun total de 22 ámbitos temáticos. Para elaborar a clasificación deste ano, QS analizou a reputación e a produción investigadora de case 6.277 institucións. Odontoloxía no chanzo 51-150 e Farmacia no 97 son os ámbitos nos que a Universidade de Santiago de Compostela acada unha mellor posición.
A Universidade de Santiago de Compostela destaca tamén en Arqueoloxía (banzo 101-150), Lingüística (101-150), Enxeñaría Química (201-250), Comunicación (201-250), Lingua inglesa e literatura (201-250) e Historia (201-250). A institución compostelá ocupa o posto 301-350 en Linguas modernas, Educación, Agricultura e forestais, Psicoloxía, Química e Matemáticas. A USC ocupa o posto 351-400 en Dereito e en Física e astronomía; o 401-450 en Bioloxía e en Ciencias medioambientais; o 401-550 en Ciencias dos materiais; o 451-500 en Economía e econometría e Medicina; e o 651-700 en Ciencias da computación e sistemas da información.
Indicadores
QS emprega cinco métricas clave para elaborar as clasificacións por materias. Os indicadores de reputación, que avalían o rendemento global mundial das universidades, baséanse nas respostas de máis de 240.000 empregadores e académicos ás enquisas de QS, mentres que as citas por artigo e o índice H miden, a partir dos indicadores públicos de produción científica do persoal investigador, o seu impacto e produtividade. Pola súa banda, a Rede Internacional de Investigación (IRN) reflicte a diversidade e o alcance das conexións de investigación dunha institución e a eficacia de establecer estas redes globais.