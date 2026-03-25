Santiago recupera la memoria de Conxo con ‘Tempo de Pedra’, una novela que explora la psiquiatría y la condición humana

Presentación de ‘Tempo de Pedra’ en la Casa das Asociacións de Cornes Cedida

El Consorcio de Santiago y Edicións Positivas presentaron este martes 24 de marzo, en la Casa das Asociacións de Cornes, la obra ‘Tempo de Pedra’, del psiquiatra y escritor Ramón Area, una novela ambientada en el entorno del Hospital Psiquiátrico de Conxo que profundiza en la memoria, la salud mental y la condición humana.

La publicación se edita coincidiendo con el I centenario de la anexión del antiguo concello de Conxo, tras una primera edición lanzada en 2015. En el acto participaron la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín Rei; el gerente del Consorcio, José Antonio Domínguez Varela; el director de Edicións Positivas, Francisco Macías; y el responsable de publicaciones del Consorcio, Juan Conde Roa.

La novela parte del hallazgo de una lápida con una inscripción en alemán en el cementerio del Hospital Psiquiátrico de Conxo. A partir de este elemento, el autor reconstruye la vida de Wilhelm Friedrich Mette, capitán de la marina mercante alemana, que se convierte en el eje narrativo del relato.

A través de una combinación de elementos documentales y ficción, Ramón Area desarrolla una historia que no solo aborda la biografía de este personaje, sino que también se adentra en cuestiones más amplias vinculadas a la psiquiatría y al funcionamiento de estos centros.

Una mirada al universo psiquiátrico desde dentro

‘Tempo de Pedra’ propone una aproximación literaria al día a día de los hospitales psiquiátricos, concebidos como espacios suspendidos en el tiempo, donde las historias personales adquieren una dimensión singular.

La obra ofrece así una reflexión sobre la loucura y sus tratamientos, al tiempo que construye una mirada profundamente humana tanto sobre los pacientes como sobre los profesionales del ámbito sanitario.

Durante la presentación, la alcaldesa de Santiago destacó el carácter singular del libro, subrayando que está escrito por un profesional en activo del Hospital de Conxo, lo que aporta una perspectiva especialmente relevante.

En este sentido, Goretti Sanmartín definió la obra como una especie de “matrioska”, en la que se abren distintos niveles de lectura que van desde la Compostela literaria hasta el propio universo psiquiátrico, pasando por el barrio de Conxo y su identidad universitaria.