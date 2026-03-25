Santiago recibe ao alumnado Erasmus do IES Lamas de Abade no Pazo de Raxoi
A alcaldesa Goretti Sanmartín presidiu a recepción institucional aos estudantes procedentes de Martinica e Sicilia, acompañada por membros da Corporación Municipal
A alcaldesa de Goretti Sanmartín foi a encargada de presidir na mañá deste mércores a recepción institucional ao alumnado, procedente de Martinica e Sicilia, participante no programa Erasmus co IES Lamas de Abade, que durante esta semana se atopa de visita na cidade.
O acto tivo lugar no Pazo de Raxoi, sede do Concello, onde os estudantes foron recibidos nun encontro que contou tamén coa presenza de distintos representantes dos grupos que integran a Corporación Municipal.
Esta recepción enmárcase nas actividades institucionais de acollida ás delegacións educativas internacionais que participan en programas de intercambio, favorecendo o coñecemento da cidade e o contacto directo coas institucións locais.