Santiago licita el proyecto de la Factoría de Salgueiriños con 315.000 euros y un plazo de seis meses

Recreación virtual de la futura 'Factoría Moza' Cedida

El Concello de Santiago ha dado un nuevo paso para hacer realidad la Factoría de Salgueiriños tras aprobar la apertura del procedimiento para contratar la redacción del proyecto del futuro equipamiento. La Xunta de Goberno ha dado luz verde a una licitación con un presupuesto base de 315.793,99 euros (IVA incluido), según detalló la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas.

La actuación, que permitirá reutilizar la estructura inicialmente destinada a parque de bomberos, se enmarca en el Plan de Acción Integrado “Horizonte Compostela” y contará con financiación europea a través de los fondos EDIL. El presupuesto estimado para las obras asciende a 4,5 millones de euros.

El contrato incluye tanto la redacción del proyecto básico y de ejecución como la dirección de obra. El plazo total para la elaboración del documento será de seis meses, divididos en tres meses para el proyecto básico y otros tres para el de ejecución.

La licitación se distribuirá en tres anualidades y estará vigente desde su firma hasta la liquidación del contrato de obras. Las empresas interesadas dispondrán de 35 días naturales desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea para presentar sus ofertas.

Un centro para la juventud con múltiples usos

El diseño definitivo partirá de un anteproyecto que plantea un edificio de casi 4.500 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. La futura Factoría se concibe como un espacio polivalente con cuatro grandes áreas diferenciadas.

Entre ellas, destaca una zona dedicada a la música, con salas de ensayo, grabación y una sala de conciertos; un área de formación con aulas, biblioteca y despachos; un espacio para actividad física y ámbito maker; y una zona de trabajo tipo coworking. El proyecto incluye además una plaza cubierta destinada al ocio y a la interacción social, con instalaciones para deportes urbanos.

La concejala María Rozas subrayó que la Factoría aspira a convertirse en “un centro de referencia nas políticas públicas para a mocidade, mesmo a nivel internacional”, orientado al desarrollo de iniciativas vinculadas a la educación, la formación y las industrias culturales.

Rozas destacó también la necesidad de ampliar la oferta de ocio juvenil en la ciudad, señalando que muchos jóvenes carecen de alternativas de socialización fuera del consumo. En este sentido, recordó que en Santiago residen 9.000 personas de entre 15 y 35 años y que la USC suma alrededor de 23.000 estudiantes.

La puesta en marcha de este proyecto permitirá además dar uso a una estructura ya existente en Salgueiriños, tras la decisión municipal de ubicar el futuro parque de bomberos en otra zona más accesible y confirmar la viabilidad de reutilizar el edificio.