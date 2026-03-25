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Santiago de Compostela

Padrón convoca el Premio Camilo José Cela 2026: 1.500 euros para el mejor relato

El certamen, uno de los más consolidados del panorama literario, admite obras inéditas en gallego y castellano

Eladio Lois
Eladio Lois
25/03/2026 06:15
Fachada del Concello de Padrón
Fachada del Concello de Padrón
Concello de Padrón
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El Concello de Padrón ha convocado la XXXVI edición del Premio Literario Camilo José Cela de Narrativa, un certamen de referencia en el ámbito literario que rinde homenaje al escritor padronés y Premio Nobel de Literatura.

El concurso, que se celebra de forma ininterrumpida desde 1989, está dotado con un premio de 1.500 euros y una estatuilla conmemorativa para la obra ganadora. 

Cartel promocional del concurso
Cartel promocional del concurso
Cedida

Plazo abierto hasta julio y requisitos de participación

El plazo para presentar los trabajos permanecerá abierto hasta el 15 de julio de 2026. Los relatos deberán ser originales, inéditos y estar escritos en gallego o castellano, con una extensión de entre 12 y 25 folios.

Las obras deberán entregarse por quintuplicado, sin firma y bajo un lema identificativo, en el Rexistro Xeral del Concello de Padrón o mediante envío postal. Además, será necesario adjuntar un sobre cerrado con los datos personales de la persona autora.

El jurado, designado por el alcalde de Padrón, Anxo Arca, valorará las propuestas bajo criterios de publicidad, transparencia, igualdad y objetividad, y su fallo se dará a conocer antes del 31 de diciembre de 2026. 

Un certamen con más de tres décadas de historia

El relato ganador pasará a ser propiedad del Concello de Padrón, que se reserva el derecho de publicación, mientras que los trabajos no premiados serán destruidos una vez finalizado el proceso.

Esta nueva convocatoria llega apenas unos días después de la entrega del XXXV Premio Literario Camilo José Cela, celebrado el pasado 13 de marzo en el Paraninfo de la Fundación Pública Galega Camilo José Cela, donde fue distinguido Fran Fernández Davila por su obra A lingua dos ósos.

Con más de treinta años de trayectoria, el certamen se consolida como una herramienta clave en la promoción de la narrativa en gallego y castellano, manteniendo vivo el legado literario de una de las figuras más relevantes de la literatura española.

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