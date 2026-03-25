Padrón convoca el Premio Camilo José Cela 2026: 1.500 euros para el mejor relato

Fachada del Concello de Padrón Concello de Padrón

El Concello de Padrón ha convocado la XXXVI edición del Premio Literario Camilo José Cela de Narrativa, un certamen de referencia en el ámbito literario que rinde homenaje al escritor padronés y Premio Nobel de Literatura.

El concurso, que se celebra de forma ininterrumpida desde 1989, está dotado con un premio de 1.500 euros y una estatuilla conmemorativa para la obra ganadora.

Cartel promocional del concurso Cedida

Plazo abierto hasta julio y requisitos de participación

El plazo para presentar los trabajos permanecerá abierto hasta el 15 de julio de 2026. Los relatos deberán ser originales, inéditos y estar escritos en gallego o castellano, con una extensión de entre 12 y 25 folios.

Las obras deberán entregarse por quintuplicado, sin firma y bajo un lema identificativo, en el Rexistro Xeral del Concello de Padrón o mediante envío postal. Además, será necesario adjuntar un sobre cerrado con los datos personales de la persona autora.

El jurado, designado por el alcalde de Padrón, Anxo Arca, valorará las propuestas bajo criterios de publicidad, transparencia, igualdad y objetividad, y su fallo se dará a conocer antes del 31 de diciembre de 2026.