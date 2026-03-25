Mi cuenta

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Santiago de Compostela

O IES Rosalía de Castro acolle un debate sobre liderado feminino polo 8M

A mesa redonda ‘Mulleres rompendo o teito de cristal’ reúne en Santiago a Goretti Sanmartín, Rosa Crujeiras e Gemma Paredes

Adriana Quesada
Adriana Quesada
25/03/2026 16:35
Participantes na mesa redonda sobre o teito de cristal celebrada no IES Rosalía de Castro con motivo do 8M
Participantes na mesa redonda sobre o teito de cristal celebrada no IES Rosalía de Castro con motivo do 8M
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A mesa redonda Mulleres rompendo o teito de cristal’, organizada con motivo do 8M no IES Rosalía de Castro, reuniu este mércores a representantes institucionais e académicas para reflexionar sobre o papel das mulleres nos espazos de decisión. No encontro participaron a alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín Rei; a reitora electa da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras; e a directora do centro, Gemma Paredes Suárez.

Durante o coloquio, Sanmartín puxo o foco na presenza das mulleres en cargos de responsabilidade e no espazo público, sinalando as cargas familiares como un dos factores que continúan limitando o seu acceso a estes ámbitos. Tamén destacou os avances lexislativos que contribuíron a mellorar as condicións para o desenvolvemento da carreira investigadora e reivindicou o papel da universidade como “escola de feminismo” na súa propia traxectoria.

A alcaldesa compartiu coa comunidade educativa a súa experiencia institucional e advertiu da persistencia dunha baixa representación feminina en postos de responsabilidade. Aínda que recoñeceu os progresos acadados en materia de dereitos, alertou de que o machismo segue a adoptar novas formas de control, polo que subliñou o papel clave da educación para avanzar cara a unha maior igualdade.

Neste sentido, incidiu na necesidade de que as novas xeracións conten con referentes femininos en ámbitos de decisión e xestión, exemplificando esta realidade co propio panel da mesa redonda, no que participaron tres mulleres en postos de responsabilidade.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

