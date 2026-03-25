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Santiago de Compostela

La Xunta acerca la educación urbanística al alumnado de Santiago con una jornada en la APLU

Estudiantes del CPR Santa Apolonia participan en una actividad del Proxecto Terra para conocer la ordenación del territorio y su impacto ambiental

Eladio Lois
Eladio Lois
25/03/2026 12:54
La actividad forma parte del Proxecto Terra impulsado por la Xunta de Galicia
La actividad forma parte del Proxecto Terra impulsado por la Xunta de Galicia
Xunta
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La Xunta de Galicia ha impulsado una nueva iniciativa para fomentar la conciencia sobre el territorio entre el alumnado compostelano con una jornada formativa celebrada en la sede de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). La actividad contó con la participación de estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato del CPR Santa Apolonia de Santiago de Compostela. 

La directora de la APLU, Victoria Núñez, fue la encargada de recibir al grupo, acompañado por dos docentes, en el marco del programa Proxecto Terra, una iniciativa desarrollada en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

La jornada se enmarca en la actividad ‘Eu son inspect@r urbanístic@. coida do territorio. coida do teu’, que tiene como objetivo acercar al alumnado a la protección y ordenación del territorio, así como promover una mayor sensibilización ambiental. 

Acercamiento a la realidad territorial de Galicia

Durante la mañana, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la realidad del territorio y del paisaje gallego, así como los principales instrumentos urbanísticos que regulan los usos del suelo.

Desde la Xunta destacan que comprender estos aspectos resulta clave para fomentar un uso responsable y sostenible del entorno, especialmente entre las nuevas generaciones. 

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