La Guardia Civil desarticula parte de una red itinerante que asaltaba casas en el entorno de Santiago

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Ames como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en viviendas cometidos en el entorno de Santiago de Compostela durante el pasado mes de diciembre. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión, mientras la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La investigación, dirigida por el Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza nº 2 de Santiago, permitió a los agentes determinar que los robos eran cometidos por miembros de un grupo criminal afincado en Cataluña, que se desplazaba por distintos puntos de la geografía nacional para cometer los delitos.

Según fuentes de la Guardia Civil, los integrantes del grupo permanecían durante semanas en cada zona, planificando los asaltos antes de abandonarla y continuar su actividad en otros lugares.

Vigilancia previa y robos al anochecer

El modus operandi seguía un patrón claro. Durante el día, los autores se desplazaban a zonas residenciales próximas a ciudades o pueblos para identificar posibles objetivos. Una vez seleccionados, analizaban accesos y vías de escape.

Ya al anochecer, regresaban en vehículo a las inmediaciones de las viviendas. Mientras el conductor permanecía en labores de vigilancia, el resto del grupo accedía a los domicilios tras comprobar que estaban vacíos, registrando las estancias principales en busca de joyas y dinero en efectivo.

Tras cada asalto, se trasladaban rápidamente a otro inmueble, llegando a cometer dos o tres robos en pocas horas, en ocasiones en la misma zona.

Recuperación de joyas y causa abierta

La operación, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Santiago en colaboración con el Puesto Principal de Milladoiro-Ames, permitió la detención de dos integrantes del grupo y la incautación de numerosos efectos sustraídos.

Parte de las joyas recuperadas ya han sido devueltas a sus propietarios, aunque una cantidad importante permanece aún sin entregar.

Los detenidos están investigados por delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal, y fueron puestos a disposición judicial, que decretó su ingreso en un centro penitenciario.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta con el objetivo de localizar a otros posibles implicados y esclarecer la totalidad de los hechos.