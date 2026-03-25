La Casa de la Troya reabre en Semana Santa: visitas guiadas desde este jueves en pleno casco histórico de Santiago

El Museo Casa de la Troya volverá a abrir sus puertas al público con motivo de la Semana Santa en Santiago de Compostela. El histórico espacio podrá visitarse desde este jueves, 26 de marzo, hasta el domingo 5 de abril, en una programación especial que busca acercar este emblemático lugar tanto a visitantes como a la propia vecindad compostelana.

Durante estos días, el museo mantendrá su horario habitual de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, abriendo también los domingos de Ramos y de Pascua. Solo permanecerá cerrado el lunes 30 y el martes 31 de marzo.

Visitas guiadas en grupos reducidos

Las visitas se realizarán mediante recorridos guiados de entre 20 y 25 minutos, organizados en grupos de un máximo de quince personas. Así lo explica el director del Museo y presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, Benigno Amor, entidad encargada de su gestión.

Las entradas tendrán un precio de 3 euros en tarifa general y de 2 euros en tarifa reducida, dirigida a familias numerosas, personas jubiladas o desempleadas, estudiantes y peregrinos. Como novedad, el museo incluye también a la vecindad de Santiago dentro de esta modalidad reducida, con el objetivo de fomentar el redescubrimiento del espacio entre la población local.

Además, existe la posibilidad de reservar visitas para grupos a través del correo electrónico del museo o mediante contacto telefónico.

Un viaje al Santiago universitario del siglo XIX

La Casa de la Troya es uno de los espacios más singulares del patrimonio compostelano. El museo recrea una antigua pensión de estudiantes y permite conocer cómo era la vida universitaria en Santiago a finales del siglo XIX.

El edificio, construido a mediados del siglo XVIII, funcionó como hospedaje entre 1886 y 1906 y está estrechamente vinculado a la novela ‘La Casa de la Troya’, de Alejandro Pérez Lugín, en la que se inspira su actual musealización. Abierto al público desde 1993, el espacio constituye hoy un referente cultural e histórico en pleno casco histórico de la ciudad.

Tras esta apertura especial de Semana Santa, el museo retomará su actividad el próximo 14 de mayo, coincidiendo con la festividad de la Ascensión, momento en el que dará inicio a su temporada de primavera-verano.