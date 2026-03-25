Estos son los destinos más demandados para viajar en Semana Santa desde Santiago

Londres, Barcelona, Málaga y Gran Canaria, entre las propuestas de Vueling para viajar desde Santiago estas vacaciones Archivo

Con la llegada de la Semana Santa, el aeropuerto de Santiago de Compostela vuelve a mirar hacia fuera. La aerolínea Vueling ha seleccionado algunos de los destinos más atractivos para viajar en estas fechas, combinando escapadas urbanas, propuestas culturales y opciones de sol y playa con salida desde la capital gallega.

Entre las alternativas destacan ciudades europeas, grandes capitales españolas y destinos insulares, todos ellos conectados con vuelos directos o frecuentes desde Santiago.

Escapadas urbanas y destinos culturales

Londres se posiciona como una de las opciones más completas para quienes buscan una escapada cosmopolita. La capital británica ofrece una amplia variedad de planes, desde museos de referencia internacional hasta mercados icónicos o musicales del West End, a lo que se suma el atractivo de sus parques en plena primavera. La conexión con el aeropuerto de Gatwick cuenta con vuelos diarios desde Santiago.

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También Barcelona figura entre los destinos más versátiles. Su combinación de arquitectura, gastronomía y ambiente urbano, junto con espacios emblemáticos como la Sagrada Familia o la Barceloneta, la convierten en una opción recurrente para estas fechas. La ciudad catalana dispone de conexiones diarias directas desde la capital gallega.

Tradición, clima y desconexión

En el sur, Málaga destaca especialmente durante la Semana Santa por el protagonismo de sus procesiones, que llenan las calles de tradición y ambiente. A ello se suma su oferta cultural, su centro histórico y una consolidada escena gastronómica. La ciudad andaluza está conectada con Santiago con vuelos todos los días de la semana.

Para quienes buscan desconectar, Las Palmas de Gran Canaria se presenta como una alternativa centrada en el buen clima y el descanso. Sus playas, como Las Canteras, y su oferta de ocio al aire libre la sitúan entre los destinos preferidos en estas fechas. En este caso, Vueling ofrece hasta cuatro frecuencias semanales, con vuelos los lunes, jueves, viernes y domingos.

La aerolínea, integrada en el grupo IAG, refuerza así su papel en la conectividad del aeropuerto compostelano, especialmente en periodos de alta demanda como la Semana Santa, cuando se multiplican las opciones para salir de Galicia.