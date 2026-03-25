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Santiago de Compostela

El universo circense de Alba Troiteiro toma la Galería Dupla con ‘Pasen y Vean’

La artista gallega inaugura este viernes una muestra que explora el cuerpo, la emoción y los límites de la percepción a través del dibujo y la línea

Eladio Lois
Eladio Lois
25/03/2026 07:30
'Payasas', de Alba Troiteiro
'Payasas', de Alba Troiteiro
Cedida
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La Galería Dupla de Santiago de Compostela abre este viernes sus puertas a un imaginario donde lo íntimo se mezcla con lo escénico, donde la fragilidad convive con la energía y donde el trazo se convierte en lenguaje. La exposición ‘Pasen y Vean’, de la artista gallega Alba Troiteiro, se inaugura el próximo 27 de marzo a las 19:30 horas en el espacio ubicado en la calle Fonte de Santo Antonio.

Galería Dupla de Santiago
Galería Dupla de Santiago
Cedida

Será la primera vez que Troiteiro exponga en esta galería compostelana, y lo hace con una propuesta que bebe directamente del universo del circo —al que estuvo vinculada a través del Circo Nove— para construir un relato visual en el que el equilibrio entre fuerza y vulnerabilidad se convierte en eje central. 

Un lenguaje propio entre lo plástico y lo simbólico

Nacida en Soutomaior, Alba Troiteiro ha desarrollado una trayectoria en la que el dibujo y la línea no son solo herramientas, sino una forma de pensar. Su obra se despliega en múltiples soportes —desde el papel hasta el muro o la piel— manteniendo siempre una mirada centrada en la emoción, pero sin renunciar a una estructura gráfica sólida.

Residente en Pontevedra y miembro de la Asociación Gallega de Profesionales de la Ilustración, su trabajo atraviesa disciplinas como el muralismo, el tatuaje de autora o la performance pictórica, incorporando además elementos del lenguaje circense como recurso expresivo.

En sus piezas, el claroscuro y el archivo fotográfico funcionan como punto de partida para construir narrativas que giran en torno a la figura femenina y a la tensión entre opuestos. La artista plantea así una reflexión sobre los límites de la percepción y la influencia del contexto en la manera en que interpretamos la realidad. 

Una trayectoria entre escenarios y museos

Formada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y con un máster en Creación e Investigación Artística por la Universidad de Barcelona, Troiteiro ha completado su perfil con estudios en serigrafía artística y experiencias en programas europeos de voluntariado creativo.

Su recorrido incluye la participación en exposiciones colectivas y acciones escénicas en espacios de referencia como el Museo Reina Sofía, el Museo de Pontevedra o el Auditorio de Galicia, además de su presencia en festivales y centros culturales de distintas ciudades de España y Portugal.

La muestra ‘Pasen y Vean’ podrá visitarse en la Galería Dupla hasta el 30 de abril, en horario habitual de lunes a viernes, y los sábados bajo cita previa. Un tiempo limitado para adentrarse en un universo donde el arte se convierte en acto, en gesto y en pregunta abierta.

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