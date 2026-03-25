El universo circense de Alba Troiteiro toma la Galería Dupla con ‘Pasen y Vean’

'Payasas', de Alba Troiteiro Cedida

La Galería Dupla de Santiago de Compostela abre este viernes sus puertas a un imaginario donde lo íntimo se mezcla con lo escénico, donde la fragilidad convive con la energía y donde el trazo se convierte en lenguaje. La exposición ‘Pasen y Vean’, de la artista gallega Alba Troiteiro, se inaugura el próximo 27 de marzo a las 19:30 horas en el espacio ubicado en la calle Fonte de Santo Antonio.

Galería Dupla de Santiago Cedida

Será la primera vez que Troiteiro exponga en esta galería compostelana, y lo hace con una propuesta que bebe directamente del universo del circo —al que estuvo vinculada a través del Circo Nove— para construir un relato visual en el que el equilibrio entre fuerza y vulnerabilidad se convierte en eje central.

Un lenguaje propio entre lo plástico y lo simbólico

Nacida en Soutomaior, Alba Troiteiro ha desarrollado una trayectoria en la que el dibujo y la línea no son solo herramientas, sino una forma de pensar. Su obra se despliega en múltiples soportes —desde el papel hasta el muro o la piel— manteniendo siempre una mirada centrada en la emoción, pero sin renunciar a una estructura gráfica sólida.

Residente en Pontevedra y miembro de la Asociación Gallega de Profesionales de la Ilustración, su trabajo atraviesa disciplinas como el muralismo, el tatuaje de autora o la performance pictórica, incorporando además elementos del lenguaje circense como recurso expresivo.

En sus piezas, el claroscuro y el archivo fotográfico funcionan como punto de partida para construir narrativas que giran en torno a la figura femenina y a la tensión entre opuestos. La artista plantea así una reflexión sobre los límites de la percepción y la influencia del contexto en la manera en que interpretamos la realidad.

Una trayectoria entre escenarios y museos

Formada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y con un máster en Creación e Investigación Artística por la Universidad de Barcelona, Troiteiro ha completado su perfil con estudios en serigrafía artística y experiencias en programas europeos de voluntariado creativo.

Su recorrido incluye la participación en exposiciones colectivas y acciones escénicas en espacios de referencia como el Museo Reina Sofía, el Museo de Pontevedra o el Auditorio de Galicia, además de su presencia en festivales y centros culturales de distintas ciudades de España y Portugal.

La muestra ‘Pasen y Vean’ podrá visitarse en la Galería Dupla hasta el 30 de abril, en horario habitual de lunes a viernes, y los sábados bajo cita previa. Un tiempo limitado para adentrarse en un universo donde el arte se convierte en acto, en gesto y en pregunta abierta.