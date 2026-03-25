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Santiago de Compostela

El PSOE se abstendrá en los presupuestos de Santiago para 2026: “Menos inversión y previsiones poco realistas”

El grupo socialista critica la falta de ambición del Gobierno municipal y advierte de que vigilará vivienda, limpieza y transporte

Eladio Lois
Eladio Lois
25/03/2026 09:53
O voceiro do Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, asegura que a ausencia de resultados evidencia improvisación e falta de planificación na xestión do servizo de comedor escolar
El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte
PSdeG
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El Grupo Municipal Socialista se abstendrá en la votación de los presupuestos de Santiago para 2026 que se celebra este miércoles en el Pleno, al considerar que el proyecto presentado por el Gobierno municipal de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, no responde a las necesidades de la ciudad.

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El gobierno de Santiago llevará a pleno los presupuestos sin tener asegurado el 'sí' de PSOE y no adscritas

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El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, justificó esta decisión al señalar que el documento incluye aspectos que su grupo no comparte, como una previsión de ingresos “poco realista”, poniendo como ejemplo la estimación de recaudación por multas, que calificó de “no razonable”. 

Críticas a la inversión y a la gestión de fondos

Desde el PSOE también cuestionan la estructura del gasto prevista en las cuentas municipales. Aunque reconocen que se trata del presupuesto “más alto de la historia del Concello de Santiago”, advierten de que la partida destinada a inversiones es “muy reducida”, ya que se sitúa en la mitad de la prevista en 2025.

Guinarte alertó de que esta reducción puede afectar al desarrollo de la ciudad, al considerar que “Santiago necesita muchos inversiones” y que no es asumible un recorte de este calibre en un ámbito clave.

El portavoz socialista también calificó el proyecto de “poco ambicioso” en relación con los fondos europeos, señalando que la previsión de ejecución para 2026 es “muy escasa” y que el Gobierno municipal no está demostrando una gestión ágil y eficaz de estos recursos. 

Pese a las críticas, el PSOE ha optado por no votar en contra después de un proceso de negociación en el que, según explicó Guinarte, el Ejecutivo local incorporó “una parte, muy parcial, de nuestras propuestas”, tanto en actuaciones concretas como en compromisos políticos.

Esta inclusión limitada es la que lleva al grupo socialista a adoptar una posición intermedia de abstención, en lugar de un rechazo frontal a las cuentas. 

Vigilancia sobre vivienda y servicios públicos

El portavoz socialista avanzó que su grupo mantendrá una actitud “vigilante” sobre la acción del Gobierno municipal, especialmente en áreas que consideran prioritarias.

Entre ellas, destacó el problema de la vivienda en Santiago, que calificó de “muy grave”, reclamando medidas como la movilización de viviendas vacías para facilitar el acceso al alquiler. También insistió en la necesidad de mejorar los servicios públicos municipales, con especial atención a la limpieza, así como al transporte y la movilidad.

Guinarte concluyó que el grupo socialista mantendrá el diálogo, pero exigirá al Gobierno local que mejore cuestiones fundamentales para los vecinos y vecinas de Santiago.

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