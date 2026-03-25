El PP alerta de un aumento de la criminalidad en Santiago: los robos violentos crecen un 72%

Buses urbanos en la calle Xeneral Pariñas. Foto de Eladio Lois

El concejal del Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, ha alertado de un incremento de la criminalidad en la ciudad tras conocerse los últimos datos oficiales, que sitúan a la capital gallega como la segunda urbe de Galicia donde más crece la delincuencia y la que registra una mayor tasa por habitante, con 51,28 delitos por cada mil vecinos.

El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa PP de Santiago

El edil popular sostiene que estos datos reflejan una evolución preocupante de la seguridad en la ciudad y asegura que “Os datos oficiais confirman o que a veciñanza leva meses denunciando: a inseguridade está a medrar en Santiago”.

Entre los indicadores señalados, destacan los robos con violencia e intimidación, que pasan de 48 a 83 casos, lo que supone un incremento del 72,92%, así como los robos con fuerza en viviendas, que crecen un 16,8%, de 95 a 111.

También aumentan las lesiones y peleas tumultuarias, que suben un 41,38%, pasando de 58 a 82 casos, una situación que, según el concejal, genera especial preocupación en zonas como el Ensanche, donde los vecinos denuncian altercados vinculados al ocio nocturno.

A estos datos se suman distintos incidentes recientes en barrios como Conxo, Vite, Fontiñas, San Pedro o Santa Marta, así como en puntos del centro como la Praza do Toural, donde se han registrado episodios relacionados con robos, peleas o tráfico de drogas.

El PP pide más presencia policial y medidas estructurales

El concejal popular ha reconocido el trabajo de la Policía Local y la Policía Nacional, pero considera que es necesario reforzar las medidas de seguridad desde el ámbito municipal.

Entre las propuestas planteadas, defiende aumentar la presencia policial en las zonas más conflictivas, ampliar la red de videovigilancia, impulsar un plan contra el trapicheo de drogas y mejorar la seguridad en el ocio nocturno.

Asimismo, subraya la importancia de actuaciones como la mejora de la iluminación en calles y espacios públicos, al considerar que influyen directamente en la percepción de seguridad.

De la Fuente concluye que “Santiago non pode normalizar que medren os roubos violentos, as pelexas e o trapicheo mentres o goberno municipal minimiza o problema”, reclamando una respuesta inmediata y una planificación sostenida para abordar la situación.