El Ateneo de Santiago acoge la presentación de ‘Republicanas’, el libro que rescata la historia de las primeras diputadas españolas

Miguel Ángel Villena, autor del libro ‘Republicanas’ Archivo

El Ateneo de Santiago acogerá este miércoles, a las 19.30 horas, la presentación del libro ‘Republicanas. Revolución, guerra y exilio de nueve diputadas’, del periodista e historiador Miguel Ángel Villena. El acto tendrá lugar en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo, en pleno casco histórico de Santiago, y contará con la participación del propio autor.

En la presentación también intervendrán el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela, Xosé M. Núñez Seixas, y la integrante de la directiva del Ateneo, Pilar Sampedro, en un encuentro que busca poner el foco en el papel de las mujeres en uno de los periodos más decisivos de la historia contemporánea española.

Nueve mujeres en un Congreso dominado por hombres

La obra de Villena reconstruye la trayectoria de las nueve únicas mujeres que ocuparon un escaño en las Cortes durante la Segunda República, entre 1931 y 1939, en un contexto político fuertemente masculinizado.

El libro reúne figuras ampliamente conocidas como Dolores Ibárruri, Clara Campoamor, Margarita Nelken o Victoria Kent, junto a otras menos recordadas como María Lejárraga, Matilde de la Torre, Julia Álvarez Resano, Veneranda García Manzano o Francisca Bohigas.

A través de este enfoque coral, el autor analiza cuestiones clave como la lucha por el sufragio femenino, la igualdad de derechos y el compromiso político de estas mujeres en un momento de profundos cambios sociales y políticos.

Una mirada histórica desde el periodismo y la investigación

Miguel Ángel Villena (Valencia, 1956) cuenta con una amplia trayectoria como periodista e historiador, especialmente vinculada al diario El País, donde trabajó durante más de veinticinco años. También fue editor de la revista TintaLibre y en la actualidad colabora en medios como elDiario.es y Levante-EMV.

Autor de diversas biografías, Villena fue galardonado con el Premio Comillas en 2021 por su obra dedicada a Luis García Berlanga, consolidándose como una de las voces más reconocidas en el ámbito de la divulgación histórica.