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Santiago de Compostela

Cinco biotecnológicas compostelanas refuerzan su proyección internacional en la mayor feria europea del sector

El sector biotech gallego busca inversión y alianzas en Lisboa con más de 20.000 reuniones previstas

Eladio Lois
Eladio Lois
25/03/2026 12:39
Empresas gallegas participan en Bio-Europe Spring 2026 para reforzar su presencia internacional
Empresas gallegas participan en Bio-Europe Spring 2026 para reforzar su presencia internacional
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El ecosistema biotecnológico de Galicia vuelve a situarse en el mapa europeo con su participación en Bio-Europe Spring 2026, la principal feria del sector en el continente, que se celebra en Lisboa entre el 23 y el 25 de marzo. La presencia gallega, coordinada por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), busca reforzar la internacionalización y abrir nuevas oportunidades de negocio en un contexto global cada vez más competitivo. 

Entre las compañías participantes destacan varias con sede en Santiago de Compostela, como DIVERSA Technologies, SunRock Biopharma, BFlow, Linknovate y Lincbiotech, que acuden a este encuentro junto a otras firmas gallegas del sector. La delegación se completa con CZ Vaccines (grupo Zendal), Iteria Biopharma y AMSBiopharma, conformando una representación que refleja la diversidad y crecimiento del tejido biotecnológico gallego.

La cita reúne a empresas, centros de investigación, startups e inversores de todo el mundo, convirtiéndose en un espacio clave para la generación de alianzas y el desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito de las ciencias de la vida. 

Más de 20.000 reuniones para impulsar el sector

Bio-Europe Spring prevé congregar a más de 3.700 ejecutivos internacionales y facilitar alrededor de 20.000 encuentros de colaboración, lo que la consolida como una plataforma estratégica para conectar innovación y financiación. Según los organizadores, se trata de un foro que permite a las empresas “reunirse y hacer negocios” en toda la cadena de valor de la biotecnología.

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