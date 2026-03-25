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Santiago de Compostela

Carlos Labraña acerca el teatro a los más jóvenes en El Corte Inglés de Santiago

El dramaturgo gallego protagoniza un taller para alumnado con motivo del Día Mundial del Teatro y de las Artes Escénicas para la Infancia

Eladio Lois
Eladio Lois
25/03/2026 06:20
Carlos Labraña, dramaturgo gallego especializado en teatro infantil y juvenil
Carlos Labraña, dramaturgo gallego especializado en teatro infantil y juvenil
Archivo
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El teatro se convierte esta semana en puerta de entrada a la imaginación para el público más joven en Santiago de Compostela. Ámbito Cultural ha organizado una actividad especial con motivo de las conmemoraciones del Día Mundial de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud y del Día Mundial del Teatro, en la que el dramaturgo gallego Carlos Labraña será el encargado de guiar a los participantes.

La sesión tendrá lugar este miércoles, 25 de marzo, a las 11.30 horas en la Sala Ámbito Cultural, en la planta baja, en un formato de charla–taller que busca acercar la creación dramática desde una perspectiva práctica y participativa.

El teatro como experiencia viva

Lejos de limitarse a una explicación teórica, la propuesta pretende que el alumnado se acerque al teatro desde dentro: escuchándolo, interpretándolo y viviéndolo. La actividad está pensada para ofrecer una experiencia directa con la literatura dramática, en la que el texto cobra vida a través de la voz y el cuerpo.

En esta ocasión, participarán alumnos del Colegio Alca, invitados especialmente a una sesión que combina aprendizaje y juego con el objetivo de despertar la curiosidad por las artes escénicas desde edades tempranas. 

Una referencia del teatro infantil y juvenil

Carlos Labraña, una de las figuras más destacadas del teatro infantil y juvenil en Galicia, será el encargado de conducir la actividad. Con más de cincuenta libros publicados, su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos Folla Novas, Manuel María, Barriga Verde, Facho, Xeración Nós, Estornela o SGAE.

Durante el encuentro, el autor compartirá su visión sobre la dramaturgia y los procesos creativos que dan forma a una obra teatral, abriendo una ventana al trabajo que hay detrás del escenario.

La iniciativa se inscribe en una programación que busca acercar la cultura a nuevos públicos, reivindicando el teatro no solo como espectáculo, sino como herramienta de expresión, aprendizaje y descubrimiento.

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