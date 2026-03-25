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Santiago de Compostela

Así es el Jesús Flagelado hecho con impresora 3D que se presentará el próximo Martes Santo

La Cofradía celebrará el acto en San Agustín, presidido por el arzobispo, durante una misa en memoria de los hermanos fallecidos

Eladio Lois
Eladio Lois
25/03/2026 09:44
La talla reproduce fielmente la obra original del siglo XVII actualmente en restauración
La talla reproduce fielmente la obra original del siglo XVII, actualmente en restauración
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La iglesia de San Agustín acogerá el próximo martes 31 de marzo a las 20.30 horas la presentación y bendición de la nueva imagen de Jesús Flagelado, en un acto organizado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Flagelado de Santiago de Compostela.

La ceremonia se celebrará en el marco de una misa aplicada por los cofrades difuntos, en la que también tendrá lugar la bienvenida de los nuevos hermanos. El acto estará presidido por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández

Así será la Semana Santa en Santiago | Programación y horarios

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La nueva talla es una réplica de la imagen original del siglo XVII, atribuida a Diego de Sande, que hasta ahora procesionaba cada Jueves Santo y que en la actualidad se encuentra inmersa en un profundo proceso de restauración.

Para su reproducción, se han empleado técnicas modernas de escaneado digital e impresión 3D, desarrolladas por los talleres de Arte Salmerón, en Ciudad Real. Posteriormente, la imagen fue pintada a mano con el objetivo de reproducir fielmente el aspecto de la talla histórica

Una cofradía con más de 70 años de historia

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Flagelado salió por primera vez en procesión en el Jueves Santo de 1953, vinculada a la Congregación de San Luis Gonzaga. Desde entonces, solo ha interrumpido su participación en la Semana Santa durante la pandemia de COVID-19.

Con más de 250 cofrades en la actualidad, la hermandad —presidida por Francisco Javier Santos Martínez— se ha consolidado como una de las más seguidas de la ciudad, congregando cada año a un numeroso público en sus desfiles procesionales.

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