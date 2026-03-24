Una padronesa en la élite: Catalina Pereira impulsa a Galicia en el Campeonato de España

Catalina Pereira, durante un partido con la selección gallega sub-16 en el Campeonato de España Cedida

La joven futbolista de Padrón Catalina Pereira se ha convertido en uno de los nombres propios del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en el que Galicia ha firmado una actuación destacada al lograr la permanencia en la Primera División tanto en categoría sub-14 como sub-16. Un éxito colectivo que, sin embargo, también tiene acento local gracias al papel de la jugadora del Victoria F.C.

Una padronesa de 14 años da el salto a la élite del fútbol base: Catalina Pereira, convocada con Galicia sub-16 Más información

Con apenas 14 años, Pereira fue convocada con la selección gallega sub-16 para disputar el torneo celebrado en Torrevieja entre el 19 y el 22 de marzo, compitiendo incluso en una categoría superior a la suya. Su presencia en la lista supuso ya un reconocimiento a su progresión durante la temporada, pero su rendimiento en el campeonato ha confirmado que está preparada para escenarios de máxima exigencia.

Una victoria clave y un salto de nivel

El campeonato dejó momentos destacados para el combinado gallego, especialmente en la categoría sub-16, donde Galicia logró imponerse a Madrid, una de las grandes favoritas y que llegaba invicta a esta fase. Un triunfo que supuso un auténtico golpe de autoridad y que consolidó la permanencia en la élite del fútbol base nacional.

En ese contexto, Catalina Pereira formó parte de un grupo que mostró personalidad, talento y capacidad competitiva, claves para asegurar la continuidad en la máxima categoría. La propia jugadora quiso poner en valor el trabajo colectivo tras el torneo: “Ha sido todo un orgullo y honor poder defender los colores de esta camiseta un año más, rodeada de unas compañeras increíbles tanto dentro como fuera del campo. Nos llevamos muy buen sabor de boca al haber derrotado a la selección de Madrid, que es siempre una de las favoritas para ganar la competición, y sobre todo al haber dejado a Galicia en la Primera División para poder disputar el año que viene el título de campeonas en ambas categorías”.

Un futuro prometedor con sello gallego

La permanencia en Primera División no solo garantiza la presencia de Galicia entre las mejores selecciones del país, sino que abre la puerta a pelear por el título nacional la próxima temporada. Tanto la sub-14 como la sub-16 han evidenciado una evolución constante, fruto del trabajo técnico y del compromiso de sus jugadoras.

En este escenario, figuras como Catalina Pereira representan el presente y el futuro del fútbol femenino gallego. Su convocatoria con la sub-16, pese a su edad, y su participación en un torneo de máximo nivel consolidan su crecimiento deportivo y refuerzan el papel del Victoria F.C. como cantera de talento.

Galicia mira ya al próximo campeonato con ambición renovada, y lo hace con una generación que ha demostrado que quiere ser protagonista.