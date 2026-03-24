Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Una lápida en Conxo inspira ‘Tempo de Pedra’, la novela que vuelve a Santiago por su centenario

El Consorcio recupera la obra de Ramón Area con motivo del centenario de la anexión del antiguo municipio

Eladio Lois
Eladio Lois
24/03/2026 06:01
Cementerio de Conxo, una de las parroquias analizadas en el estudio
Cementerio de Conxo
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Consorcio de Santiago presentará este martes, 24 de marzo, a las 19.00 horas en la Casa das Asociacións de Cornes, el libro ‘Tempo de Pedra’, del autor Ramón Area, en una edición conmemorativa por el centenario de la anexión del concello de Conxo a Santiago.

La obra, coeditada junto a Edicións Positivas, recupera su publicación original de 2015 en un contexto marcado por esta efeméride histórica, con el objetivo de poner en valor la memoria y el pasado del antiguo municipio.

Portada de la obra
Portada de la obra
Cedida

Una historia que nace de una lápida en Conxo

La novela parte del hallazgo de una lápida con una inscripción en alemán en el cementerio del Hospital Psiquiátrico de Conxo, un elemento que sirve como punto de partida para reconstruir, a través de la ficción, la vida de Wilhelm Friedrich Mette, capitán de la marina mercante alemana.

A partir de esta premisa, Ramón Area desarrolla un relato que combina documentación histórica y ficción, abordando no solo la biografía del personaje, sino también cuestiones relacionadas con la psiquiatría y la vida en los hospitales mentales.

La obra propone así una mirada literaria a estos espacios, presentados como entornos suspendidos en el tiempo, donde las historias personales adquieren una dimensión singular.

Presentación institucional en Cornes

En el acto participarán, además del propio autor, la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín Rei; el gerente del organismo, José Antonio Domínguez Varela; el director de Edicións Positivas, Francisco Macías; y el responsable de publicaciones del Consorcio, Juan Conde Roa.

La presentación se enmarca en la programación cultural vinculada al centenario de la anexión de Conxo, una iniciativa que busca recuperar y difundir el patrimonio histórico y social de este territorio integrado hoy en la ciudad de Santiago.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

IMG 2303

El gobierno de Santiago llevará a pleno los presupuestos sin tener asegurado el 'sí' de PSOE y no adscritas
Eladio González Lois
Presentación da plataforma ‘Igualdade Dixital’ de Afundación

Afundación lanza ‘Igualdade Dixital’ para reducir la brecha tecnológica en mayores con formación gratuita y online
Eladio González Lois
El gerente del Sergas, José Ramón Parada, presidió el acto

El Sergas homenajea en Santiago a 197 profesionales jubilados tras toda una vida dedicada a la sanidad pública
Redacción
Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela

Las no adscritas de Santiago apoyarán el reglamento del foro de la tasa turística tras lograr cambios en su composición
Eladio González Lois