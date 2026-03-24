Una lápida en Conxo inspira ‘Tempo de Pedra’, la novela que vuelve a Santiago por su centenario

Cementerio de Conxo Archivo

El Consorcio de Santiago presentará este martes, 24 de marzo, a las 19.00 horas en la Casa das Asociacións de Cornes, el libro ‘Tempo de Pedra’, del autor Ramón Area, en una edición conmemorativa por el centenario de la anexión del concello de Conxo a Santiago.

La obra, coeditada junto a Edicións Positivas, recupera su publicación original de 2015 en un contexto marcado por esta efeméride histórica, con el objetivo de poner en valor la memoria y el pasado del antiguo municipio.

Portada de la obra Cedida

Una historia que nace de una lápida en Conxo

La novela parte del hallazgo de una lápida con una inscripción en alemán en el cementerio del Hospital Psiquiátrico de Conxo, un elemento que sirve como punto de partida para reconstruir, a través de la ficción, la vida de Wilhelm Friedrich Mette, capitán de la marina mercante alemana.

A partir de esta premisa, Ramón Area desarrolla un relato que combina documentación histórica y ficción, abordando no solo la biografía del personaje, sino también cuestiones relacionadas con la psiquiatría y la vida en los hospitales mentales.

La obra propone así una mirada literaria a estos espacios, presentados como entornos suspendidos en el tiempo, donde las historias personales adquieren una dimensión singular.

Presentación institucional en Cornes

En el acto participarán, además del propio autor, la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín Rei; el gerente del organismo, José Antonio Domínguez Varela; el director de Edicións Positivas, Francisco Macías; y el responsable de publicaciones del Consorcio, Juan Conde Roa.

La presentación se enmarca en la programación cultural vinculada al centenario de la anexión de Conxo, una iniciativa que busca recuperar y difundir el patrimonio histórico y social de este territorio integrado hoy en la ciudad de Santiago.