Santiago presume de una de las aguas de grifo mejor valoradas por los consumidores

Expertos en calidad del agua guiaron una cata en Santiago para comparar el agua del grifo y la embotellada y fomentar su consumo Adriana Quesada

Detrás de cada uno de los grifos que hay en nuestro hogares hay kilómetros de recorrido y muchos trabajadores. El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, una jornada que impulsa Naciones Unidas desde 1993 con el objetivo de poner el foco en la importancia de un recurso esencial para la vida y en el acceso desigual que aún existe en algunas partes del mundo.

Más allá de su dimensión ambiental, el agua es un bien estratégico para la ciudadanía, clave en la salud pública, en el desarrollo económico y en la sostenibilidad de los territorios y más ahora, en un contexto global marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos naturales.

Partiendo de esta idea desde Veolia se organizó una cata de agua con el objetivo de poner en valor la calidad del agua de abastecimiento de Santiago de Compostela, además de promover una mayor concienciación sobre la importancia de este recurso. La actividad estuvo dirigida por los expertos en calidad del agua David Ribes y Diana Peleteiro, quienes fueron encargados de guiar en el descubrimiento y comparación de las características organolépticas del agua del grifo frente a la embotellada.

El evento reunió a representantes institucionales —incluidos miembros de la corporación municipal— y a profesionales de ámbitos como la salud, el deporte, la hostelería o la cultura, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre distintos sectores de la ciudad en torno a un recurso común.

Participantes en la cata organizada por Veolia en Santiago para analizar las características del agua del grifo Cedida

Durante la actividad, los asistentes pudieron profundizar en el origen, la composición y los factores que influyen en la calidad del agua, además de descubrir matices sensoriales poco conocidos que contribuyen a reforzar la percepción del agua del grifo como un producto con identidad propia.

Un mundo detrás de cada grifo

En Santiago el consumo de agua de grifo creció de forma significativa en los últimos años. En 2017 solo el 37% de la población aseguraba beber directamente de la red pública, pero en la actualidad esta cifra se eleva hasta el 58%, a los que se suma un 7% que la consume filtrada.

Este cambio de hábitos responde, en parte, a una mayor concienciación de los beneficios económicos y ambientales: en un hogar de cuatro personas, optar por el agua de grifo puede suponer un ahorro de unos 800€ anuales, además de evitar la generación de residuos plásticos en un contexto en el que se fabrican 3.500 millones de botellas anuales a nivel nacional.

El consumo de agua del grifo en Santiago ha pasado del 37% en 2017 al 58% actualmente Adriana Quesada

A pesar de eso siguen existiendo reticencias vinculadas, sobre todo, al sabor. David Ribes recuerda que la percepción del gusto es una cuestión subjetiva y que no está relacionada con la calidad del agua. De hecho, el agua del grifo está muy controlada y Santiago cuenta con una de las mejores valoradas por parte de los usuarios.

Piedras en el riñón y cloro

También hay algunos mitos sobre su consumo. Entre ellos, la relación con las piedras en el riñón o los efectos del cloro. Según explicó el catedrático de Urología de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Romero, citado durante la cata, la mayor parte de los casos de piedras en el riñón responden a factores metabólicos o anatómicos. En lo respectivo al cloro, su presencia en pequeñas cantidades es segura y resulta fundamental para garantizar la ausencia de contaminación microbiológica.

En este contexto, el director ejecutivo de Veolia Agua en Galicia, Nicolás Esmorís, subrayó que “iniciativas como esta permiten acercar a la ciudadanía y a los distintos sectores profesionales el trabajo que hay detrás de la gestión del agua, así como poner en valor un recurso que, aun siendo cotidiano, requiere un alto nivel de control y conocimiento técnico”.

Esmorís destacó además que “el agua de Santiago es un ejemplo de calidad y garantía sanitaria”, insistiendo en la necesidad de seguir avanzando en su valorización también desde la percepción de los usuarios.

Bajo el hashtag #YoBeboAguadelGrifo se busca así reforzar la confianza de la ciudadanía en un recurso seguro, accesible y sostenible, reivindicando el valor de un agua que, aunque pueda resultar invisible en el día a día, es también imprescindible.