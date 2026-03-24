Santiago presenta Demgal, el nuevo mapa digital para la demencia

Santiago acoge el estreno de Demgal, una herramienta clave para mejorar la atención a las demencias en Galicia Archivo

Santiago de Compostela acoge este miércoles la presentación de Demgal, una nueva plataforma digital diseñada para facilitar el acceso a información fiable sobre demencias y mejorar la conexión de la ciudadanía con los recursos sociosanitarios disponibles en Galicia.

El acto tendrá lugar a las 17.30 horas en el Centro Sociocultural del Ensanche, donde se dará a conocer esta iniciativa de acceso gratuito dirigida tanto a personas afectadas como a sus familias y profesionales del ámbito sanitario y social.

Un mapa digital con información y recursos en toda Galicia

Demgal nace como una web integral que reúne contenidos actualizados y basados en evidencia científica sobre las distintas formas de demencia, incluyendo síntomas, diagnóstico, evolución y opciones de atención.

Uno de sus principales elementos diferenciadores es la incorporación de un directorio de servicios sociosanitarios, que permite localizar de forma sencilla recursos disponibles en el territorio gallego, como centros de atención, asociaciones o dispositivos asistenciales.

Esta herramienta busca ofrecer una orientación práctica y personalizada en función de las necesidades de cada usuario, facilitando el acceso a servicios clave en un contexto marcado por el envejecimiento de la población.

Un proyecto impulsado desde Santiago con respaldo científico

La plataforma ha sido diseñada y dirigida por la neuróloga del Hospital Clínico de Santiago Clara Domínguez Vivero, y cuenta con la participación de profesionales de distintas disciplinas, desde neurología y neuropsicología hasta terapia ocupacional o derecho.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo de la Sociedade Galega de Neuroloxía y la colaboración de entidades como FAGAL, CEAFA, Global Brain Health Institute y Alzheimer’s Society, lo que refuerza su base científica y multidisciplinar.

Los impulsores de la iniciativa destacan que Demgal no solo pretende informar, sino también acompañar, orientar y empoderar a las personas en el proceso de afrontamiento de estas patologías, mejorando su calidad de vida y la de sus cuidadores.