Santiago desprega unha semana cultural con exposicións, música e teatro en distintos espazos da cidade
A programación inclúe a inauguración de ‘Antifémina. Colita’, concertos da Real Filharmonía e do ciclo 'De Lugares e Órganos', e a chegada de Talía Teatro ao Principal
Santiago de Compostela afronta unha nova semana cunha programación cultural diversa e dinámica que espalla propostas por distintos espazos da cidade. A música, o teatro, as exposicións e as actividades de divulgación compoñen unha axenda pensada para públicos variados, na que conviven grandes citas escénicas con iniciativas máis experimentais.
Este mércores 25 de marzo terá lugar a inauguración da exposición 'Antifémina. Colita', que recupera o proxecto creado en 1977 pola fotógrafa Isabel Steva Hernández, coñecida como Colita, e a escritora María Aurèlia Capmanye. A inauguración será no Auditorio de Galicia ás 20.00 horas e terá acceso libre.
Pola súa banda, a Real Filharmonía de Galicia presentará 'Espellos sonoros' baixo a dirección de Baldur Brönnimann e con Juan Pérez Floristán ao piano. O concerto terá lugar no Auditorio de Galicia ás 20.30 horas o día xoves 26 de marzo.
Ademais, Talía Teatro chega coa proposta 'Artur Ui, o ovo da serpe', unha aposta que fala dos tempos convulsos que se están a vivir pero dende a lente crítica do teatro. Dirixida por Quico Cadaval, a obra representarase o xoves 26 e o venres 27 de marzo ás 20.30 horas no Teatro Principal.
No marco do XI ciclo 'De Lugares e Órganos' a Banda de Música de Santiago ofrecerá o concerto 'Dende o órgano', que terá lugar o sábado 28 ás 20.00 na igrexa de San Domingos de Bonaval e conta con acceso de balde, pero previa retirada de localidades.
Dentro deste mesmo ciclo terá lugar o concerto 'Melodías en busca de autor: relato, escoita' da man de Eliot X. Dios, encargado do órgano e cravo, e Rahel Boell, encargada do violín. Este será o domingo 29 ás 20.30 horas na igrexa de San Paio de Antealtares.