Santiago adxudica o mantemento de preto de cen áreas de xogo infantís por 1,2 millóns ata 2029
O contrato inclúe inspeccións periódicas, actualización do inventario e actuacións preventivas en parques e zonas biosaudables de toda a cidade
O goberno local adxudica o contrato do servizo de conservación e mantemento integral das áreas de xogo infantís do Concello de Santiago. En concreto, trátase de máis de 23.000 metros cadrados de parques infantís distribuídas en preto dun cento de parques infantís, aos que se suman as 27 áreas de biosaudables: Vidán, Santa Lucía, San Xoán, Salgueiriños, Roxos, Rial-Laraño, Praza de Vigo, Praza da Constitución, Pontepereda, Parque Xixón, Pablo Iglesias, Outeiro de Sar, Mourentán, Granxa do Xesto (circuíto), Eugenio Granell, Cotaredo, Choupana, Carlomagno, Carballal, Belvís, As Cancelas, Angrois, Almáciga, Alexandre Bóveda, Agros de Ramírez, A Gracia e Alameda.
Este contrato, que permitirá ademais actualizar a cartografía e o inventario dos parques, inclúe tamén un plan de inspeccións dos parques infantís. Semanalmente, desenvolveranse traballos de inspección de rutina para detectar posibles anomalías e disfuncións. De forma mensual, como mínimo, realizarase un exame detallado das áreas de traballo e os seus elementos para comprobar a funcionalidade e a estabilidade. E anualmente, levarase a cabo unha inspección principal por parte dunha entidade acreditada pola ENAC.
O Concello compromete un gasto por importe de 1.236.111,84 euros que entre 2026 e 2029. Para este ano, corresponde un investimento de 343.364,40 euros, mentres que para 2027 se establece unha partida de 412.037,28 euros, o mesmo que para 2028. Finalmente, en 2029 o orzamento é de 68.672,88 euros.
Ademais de substitución de elementos, a adxudicataria efectuará un mantemento de rutina ou preventivo, con actuacións coma o axuste de pezas de unión, revisión de cadeas e asentos, retirada de elementos perigosos, mantemento de superficies amortecedoras, nivelación dos chans amortecedores ou limpeza de pintadas, entre outras cuestións.