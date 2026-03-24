Santiago acoge el VI Foro Tecnológico de Galicia centrado en la ciberseguridad como motor económico

Centro de Estudos Avanzados de Santiago, sede de la jornada Cedida

Santiago de Compostela acogerá este miércoles, 25 de marzo, el VI Foro Tecnológico de Galicia, una cita organizada por el Foro Económico de Galicia que situará la ciberseguridad como una infraestructura estratégica clave para el futuro económico de la comunidad.

El encuentro, que se celebrará durante toda la mañana en la sala de debates del Edificio Ciedus, en el parque de Vista Alegre, reunirá a representantes del ámbito empresarial, institucional y académico para analizar los desafíos y oportunidades que plantea la seguridad digital en el contexto actual.

Empresas gallegas analizan riesgos y oportunidades

La jornada contará con la participación de compañías como Abanca, Jealsa, Plexus, Gradiant, Tarlogic o Luckia, que compartirán sus experiencias en materia de ciberseguridad en distintos sectores estratégicos.

Entre los principales temas que se abordarán figuran la resiliencia cibernética, las vulnerabilidades reales del tejido económico gallego y el riesgo sistémico asociado a posibles ataques o fallos de seguridad.

El programa incluirá varias mesas de debate en las que se analizarán cuestiones como la preparación de las empresas ante amenazas digitales, la disponibilidad de talento especializado o las condiciones necesarias para que la ciberseguridad genere valor económico más allá del gasto.

Un programa centrado en el futuro digital de Galicia

La apertura institucional llevará por título ‘La ciberseguridad como infraestructura estratégica’ y contará con la intervención del director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Damián Rey, en una sesión presentada por los profesores de la Universidade de Santiago de Compostela Senén Barro y Luis Otero.

A lo largo de la jornada se sucederán diferentes mesas centradas en la preparación y resiliencia en sectores clave, las capacidades críticas del sistema —como el talento o la escala— y la toma de decisiones que pueden influir en el nivel de riesgo y en la generación de valor económico a través de la ciberseguridad.

El foro está organizado por Senén Barro, María Bastida y Luis Otero, y concluirá con un cierre a cargo de los propios organizadores, en el que se expondrán las principales conclusiones del encuentro.