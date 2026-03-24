Rois impulsará un mapa sociolingüístico escolar para analizar el uso del gallego entre su alumnado

Firma del acuerdo entre el Concello de Rois, la Real Academia Galega y la Secretaría Xeral da Lingua Cedida

El Concello de Rois ha dado un paso relevante en el ámbito de la normalización lingüística tras firmar un acuerdo de colaboración con la Real Academia Galega (RAG) y la Secretaría Xeral da Lingua para elaborar un mapa sociolingüístico escolar que permita conocer en detalle la situación del gallego entre el alumnado del municipio.

El documento, que abarcará desde educación infantil hasta secundaria, servirá como base para diseñar nuevas medidas de promoción del idioma adaptadas a la realidad local, con especial atención a la infancia y la juventud.

Un diagnóstico pionero en un municipio rural

El acuerdo fue rubricado por el presidente de la RAG, Henrique Monteagudo; el alcalde de Rois, Ramón Tojo Lens; y el secretario xeral da Lingua, Valentín García, en un acto en el que también participaron representantes del Seminario de Sociolingüística y del equipo técnico municipal.

Rois se convierte así en el quinto concello de Galicia en desarrollar este tipo de estudio y, además, en el primero con menos de 5.000 habitantes en sumarse a esta iniciativa. El objetivo es obtener un diagnóstico preciso sobre el uso del gallego y las actitudes hacia la lengua entre los 409 alumnos y alumnas menores de 16 años de los centros educativos del municipio.

Desde la Real Academia Galega destacan que este proyecto permitirá analizar en profundidad la situación del idioma en un entorno rural, ampliando el alcance de este tipo de investigaciones más allá de las grandes ciudades.

Base para nuevas políticas lingüísticas

El alcalde de Rois, Ramón Tojo Lens, subrayó que este estudio permitirá conocer el punto de partida del municipio y avanzar hacia una dinamización lingüística más efectiva. En la misma línea, el secretario xeral da Lingua, Valentín García, incidió en la importancia de implicar a las nuevas generaciones y sus familias en la promoción del gallego.

Los mapas sociolingüísticos escolares analizan factores clave como los contextos de socialización, los agentes educativos y los hábitos lingüísticos, a través de encuestas dirigidas a alumnado, profesorado y familias. Su finalidad es identificar qué elementos favorecen o dificultan el uso del gallego frente al castellano.

Este tipo de herramientas ya han sido aplicadas en otros municipios gallegos como Ames, donde dieron lugar a iniciativas como el programa ‘Modo galego, actívao!’, orientado a fomentar el uso del idioma entre la población más joven.