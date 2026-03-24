Santiago de Compostela

O Teatro Principal acolle esta semana ‘Artur Ui, o ovo da serpe’, a nova montaxe de Talía Teatro

Dirixida por Quico Cadaval, a obra revisita a Bertolt Brecht cunha lectura contemporánea sobre o poder e o auxe dos discursos autoritarios

Redacción
24/03/2026 08:32
A peza representarase o 26 e 27 de marzo en Santiago e incluirá un encontro co público tras a primeira función para afondar nas claves da proposta escénica
Concello de Santiago
O Teatro Principal será escenario esta semana de 'Artur Ui, o ovo da serpe', a nova produción de Talía Teatro, unha proposta que revisita o universo de Bertolt Brecht desde unha mirada contemporánea, crítica e fondamente política. A obra representarase o xoves 26 e o venres 27 de marzo ás 20.30 horas, e ao remate do primeiro dos pases terá lugar un encontro co público, unha posfunción pensada para compartir impresións e afondar nas claves da montaxe.

Dirixida por Quico Cadaval, a peza constrúe unha lectura actualizada do clásico brechtiano, empregando os códigos do teatro épico para analizar os mecanismos de poder e as dinámicas que favorecen o auxe dos discursos autoritarios. Lonxe de se limitar a unha homenaxe, o espectáculo propón unha reflexión incómoda e necesaria sobre o presente, establecendo paralelismos entre o contexto histórico que inspirou a obra e as tensións políticas e sociais da actualidade.

'Artur Ui, o ovo da serpe' afonda así na natureza do fascismo e nas súas formas de emerxencia, suxerindo que aquilo que parece latente pode volver manifestarse se non se identifican e cuestionan as súas raíces. A ironía, o distanciamento e a potencia simbólica do teatro brechtiano convértense nesta proposta nunha ferramenta para interpelar directamente ao público.

O elenco está integrado por Dani Trillo, Marta Lado, Toño Casais, María Ordóñez, Diego Rey, Marta Ríos, Xurxo Barcala e Artur Trillo, nunha posta en escena que combina interpretación, recursos audiovisuais de Marcos Ptt e música orixinal de Manu Abraldes. A dramaturxia corre a cargo de Quico Cadaval e Diego Rey, cun equipo artístico que se completa coa escenografía e iluminación de Dani Trillo, o vestiario e maquillaxe de Martina Cambeiro, dirección de movemento de Marcos Orsi e fotografía de Vanessa Rábade.

