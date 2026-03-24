Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Lucía Solla Sobral volve a Compostela coa súa novela 'Comerás flores'

A autora estará este xoves na libraría Couceiro para falar deste fenómeno literario que explora o dó, a identidade e as relacións afectivas

Adriana Quesada
24/03/2026 09:31
A presentación terá lugar o 26 de marzo ás 19.00 horas
Europa Press-Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A libraría Couceiro acollerá este xoves 26, ás 19.00 horas, a presentación de 'Comerás flores', a novela debut e fenómeno literario de Lucía Solla Sobral, nun encontro no que a autora estará acompañada por César Lorenzo Gil.

A obra sitúa no centro a historia de Marina, unha moza recentemente graduada que, meses despois da morte do seu pai, coñece a Jaime, un home vinte anos maior ca ela. A súa irrupción supón un cambio radical na vida da protagonista, que pasa dunha rutina compartida coa súa mellor amiga e marcada pola vida social a instalarse nunha contorna máis acomodada e sofisticada. Atraída polo novo estilo de vida e polo encanto de Jaime, Marina vaise afastando progresivamente do que definía a súa identidade.

Con esta historia, 'Comerás flores' constrúe un relato sobre o proceso de maduración, o dó e as relacións afectivas, afondando nas dinámicas de poder e nos espellismos que poden xurdir en vínculos desiguais. A novela aborda tamén o papel da amizade como espazo de refuxio, cunha prosa que combina rexistros líricos e momentos de maior intensidade emocional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

