Las no adscritas de Santiago apoyarán el reglamento del foro de la tasa turística tras lograr cambios en su composición

Turistas en la plaza de Cervantes, en el casco histórico de Compostela Eladio Lois

Las concejalas no adscritas del Concello de Santiago votarán a favor del reglamento del Foro de Turismo Sustentable tras introducir una serie de modificaciones en el documento, que regula el órgano encargado de gestionar el 80% de los ingresos de la tasa turística.

La concejala no adscrita Mercedes Rosón ha confirmado este martes su apoyo al texto después de negociar cambios orientados a reforzar la participación vecinal y mejorar la estructura de funcionamiento del foro.

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Más peso vecinal y mejoras en la gestión

Entre las principales modificaciones, Rosón ha destacado el refuerzo de la representación vecinal en las zonas incluidas en el ámbito del Plan Especial, al considerar necesario dar voz a los barrios que soportan en mayor medida “las externalidades negativas del turismo”.

Asimismo, las no adscritas impulsaron la incorporación de una figura técnica del departamento de Servizos Básicos, al entender que la calidad de un destino turístico no depende únicamente de la oferta cultural o de ocio, sino también de aspectos como la limpieza, el mantenimiento de equipamientos o el cuidado de las zonas verdes.

En esta línea, Rosón ha subrayado que lo recaudado con la tasa turística debe traducirse en mejoras tangibles en los servicios públicos y en inversiones duraderas para la ciudad.

Grupo específico para cada Ano Santo y críticas al retraso

Otra de las propuestas incorporadas al reglamento es la creación obligatoria de un grupo de trabajo específico para cada Ano Santo, con el objetivo de planificar y coordinar este evento desde Santiago. Hasta ahora, esta posibilidad era potestativa y no obligatoria.

Pese al acuerdo alcanzado, Rosón ha criticado el retraso del gobierno local en la puesta en marcha de este órgano, recordando que el plazo para aprobar el reglamento finaliza el próximo 1 de abril.

Además, ha señalado que ya existen ingresos procedentes de la tasa turística —correspondientes al periodo entre octubre y enero— cuyo importe aún no se ha hecho público y que deberán esperar a la constitución del foro para su gestión.

La edil ha insistido en que el objetivo debe ser que el modelo turístico no repercuta negativamente en la ciudadanía: “Lo recaudado debe permitir que el modelo turístico no nos cueste la calidad de vida a las personas que vivimos en Santiago”.