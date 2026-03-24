La USC cierra 2025 con superávit de 1,02 millones

Reunión del Consello de Goberno en la que se presentó el informe económico de 2025 Cedida

La Universidade de Santiago de Compostela cerró el ejercicio 2025 con un superávit presupuestario de 1,02 millones de euros, según el informe económico presentado este martes en el último Consello de Goberno presidido por el rector, Antonio López.

El documento refleja además un superávit no financiero de 3,71 millones de euros, lo que confirma la estabilidad de las cuentas de la institución en el cierre del mandato del actual equipo rectoral.

Más financiación y crecimiento en investigación

En el apartado de ingresos, uno de los datos más destacados es el incremento derivado del Plan Galego de Financiamento Universitario, que supuso 15,65 millones de euros más que en 2024, lo que representa un aumento del 7,24%.

A ello se suma la capacidad de captación de fondos en investigación, con un volumen total de 109 millones de euros en I+D+i durante 2025, manteniendo la tendencia ascendente de los últimos años. En concreto, los derechos reconocidos por actividades con financiación externa alcanzaron los 96,85 millones de euros.

En cuanto al gasto, el informe señala un aumento en el capítulo de personal, derivado tanto de la subida retributiva aprobada para el sector público como del incremento de efectivos en PTXAS, PDI y personal vinculado a proyectos. También destaca el esfuerzo en infraestructuras, con la licitación de 62 expedientes de contratación.

Calendario académico y nuevas cátedras

El Consello de Goberno aprobó también el calendario académico para el curso 2026-2027. Las clases comenzarán el 7 de septiembre, con un primer semestre que se extenderá hasta el 18 de diciembre. El segundo semestre se desarrollará entre el 25 de enero y el 14 de mayo de 2027, mientras que el acto oficial de apertura del curso está previsto para el 4 de septiembre.

En la misma sesión se dio luz verde a la creación de dos nuevas cátedras institucionales: una de Innovación y Emprendimiento Ganadero, en colaboración con el Grupo Lactalis Iberia, y otra de Gestión Cultural, junto a la Consellaría de Cultura, Lingua e Xuventude.

Además, el órgano aprobó la incorporación como investigadora Oportunius de Beatriz Orosa Puente al CiQUS, así como la solicitud de una subvención a la Deputación da Coruña para un proyecto sobre la historia de las políticas culturales en Galicia.