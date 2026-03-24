El Sergas homenajea en Santiago a 197 profesionales jubilados tras toda una vida dedicada a la sanidad pública

El gerente del Sergas, José Ramón Parada, presidió el acto Xunta

El Servizo Galego de Saúde rindió homenaje este martes en Santiago a 197 profesionales jubilados en 2025 de la área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, en un acto celebrado en el Hospital Clínico que sirvió para reconocer su trayectoria al servicio del sistema público.

La ceremonia estuvo presidida por el gerente del Sergas, José Ramón Parada, y contó también con la participación del gerente del área sanitaria compostelana, Ángel Facio.

Reconocimiento a una vida de servicio público

Durante su intervención, José Ramón Parada destacó el compromiso, la vocación y la humanidad de los profesionales homenajeados, subrayando su papel clave en la construcción de un sistema sanitario de calidad.

El responsable autonómico puso en valor además la capacidad de adaptación de este personal a lo largo de su carrera, marcada por los cambios en el contexto sanitario y los avances tecnológicos. “A sanidade pública son persoas e vós sodes o mellor exemplo de responsabilidade, vocación e humanidade”, señaló durante el acto.

En la misma línea, incidió en que el futuro del sistema sanitario se sustenta en el trabajo de quienes han formado parte de él durante décadas, dejando como legado un modelo más sólido y comprometido con la ciudadanía.

Un legado que marca el futuro de la sanidad

El acto sirvió también para reconocer una forma de entender la profesión sanitaria basada en el cuidado y la atención a las personas. “Hoxe recoñecemos unha maneira de facer e de entender o que significa coidar”, afirmó Parada.

La jornada concluyó con un mensaje de agradecimiento a los profesionales jubilados y con el deseo de que inicien una nueva etapa personal “chea de ilusións e proxectos”, tras años de dedicación al servicio público.