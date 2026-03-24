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Santiago de Compostela

El pazo de Fonseca acogerá una exposición sobre la camelia como "refuerzo" de la oferta cultural en Semana Santa

Desde el 2 al 4 de abril y de acceso gratuito, combinará la tradición botánica y elementos representativos del traje gallego

Ep
24/03/2026 10:47
Colexio de Fonseca
Colexio de Fonseca
Santi Alvite
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La Xunta de Galicia ha comunicado este lunes que el pazo de Fonseca acogerá una exposición de acceso gratuito entre el 2 y el 4 de abril sobre la camelia denominada 'Camelia, flor de Galicia'. Una iniciativa que constituye un "refuerzo" de la oferta cultural compostelana durante Semana Santa.

Conforme al comunicado del Ejecutivo autonómico, la muestra combinará tradición botánica y elementos representativos del traje gallego a través de la representación de más de 200 variedades de la flor en cuestión.

Asimismo, han adelantado que 25 coleccionistas y entidades participarán en una actividad que también dispondrá de herramientas audiovisuales con el objetivo de "enriquecer la experiencia del visitante".

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