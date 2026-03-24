El pazo de Fonseca acogerá una exposición sobre la camelia como "refuerzo" de la oferta cultural en Semana Santa

Colexio de Fonseca Santi Alvite

La Xunta de Galicia ha comunicado este lunes que el pazo de Fonseca acogerá una exposición de acceso gratuito entre el 2 y el 4 de abril sobre la camelia denominada 'Camelia, flor de Galicia'. Una iniciativa que constituye un "refuerzo" de la oferta cultural compostelana durante Semana Santa.

Conforme al comunicado del Ejecutivo autonómico, la muestra combinará tradición botánica y elementos representativos del traje gallego a través de la representación de más de 200 variedades de la flor en cuestión.

Asimismo, han adelantado que 25 coleccionistas y entidades participarán en una actividad que también dispondrá de herramientas audiovisuales con el objetivo de "enriquecer la experiencia del visitante".