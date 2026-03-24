Afundación lanza ‘Igualdade Dixital’ para reducir la brecha tecnológica en mayores con formación gratuita y online

Presentación da plataforma ‘Igualdade Dixital’ de Afundación Eladio Lois

Afundación ha dado un paso más en su estrategia para reducir la brecha digital con el lanzamiento de ‘Igualdade Dixital’, una nueva plataforma formativa orientada a mejorar las competencias tecnológicas de las personas mayores. El proyecto combina formación online abierta y gratuita con actividades presenciales en distintos puntos de Galicia.

La iniciativa nace tras más de una década de trabajo en este ámbito, en la que la entidad ha formado a cerca de 42.000 personas mayores entre 2015 y 2025, consolidando una experiencia que ahora se traduce en una herramienta accesible para toda la ciudadanía.

De la brecha de acceso a la brecha de competencias

El proyecto responde a un cambio en la naturaleza de la desigualdad digital. Si hace años el principal problema era el acceso a la tecnología, hoy la dificultad reside en el nivel de conocimientos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solo el 13% de las personas de entre 65 y 74 años dispone de competencias digitales avanzadas, frente al 53% en el grupo de 25 a 34 años.

Esta diferencia tiene consecuencias directas en la vida cotidiana: desde solicitar una cita médica online hasta realizar gestiones administrativas o protegerse frente a fraudes digitales. A pesar de ello, el uso de internet entre las personas mayores ha crecido de forma notable en la última década, pasando del 20% de uso diario en 2015 al 75% en 2025.

La plataforma ‘Igualdade Dixital’ se presenta así como una respuesta a esta nueva realidad. Ofrece talleres interactivos, vídeos formativos, guías descargables y ejercicios prácticos, con contenidos centrados en el uso del móvil, la gestión de trámites online, la ciberseguridad o incluso la inteligencia artificial. Está diseñada tanto para el autoaprendizaje como para su uso en programas formativos guiados.

Un programa con impacto en toda Galicia

El lanzamiento de la plataforma irá acompañado de un programa de 83 acciones formativas gratuitas entre abril y mayo, que se desarrollarán en 11 localidades gallegas a través de la red de Espazos +60 de Afundación. Estas sesiones, de carácter presencial, están pensadas especialmente para quienes necesitan un acompañamiento más cercano en su aprendizaje.

Los datos reflejan también una evolución en los intereses de las personas mayores: en 2025, el 62% de los participantes en programas formativos optaron por mejorar su manejo del móvil, frente al 11% que lo hacía en 2015, cuando predominaba el aprendizaje en ordenadores de sobremesa.

Desde Afundación subrayan que la brecha digital no responde únicamente a la edad, sino que está condicionada por factores como el nivel educativo, el contexto socioeconómico o el lugar de residencia. Por ello, el objetivo del proyecto es avanzar hacia una inclusión digital efectiva, que garantice la participación de todas las personas en la sociedad actual.

En palabras del presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, se trata de una cuestión que trasciende lo tecnológico: avanzar en este ámbito es “unha urxencia social e democrática” para asegurar que nadie quede al margen en un mundo cada vez más digitalizado.