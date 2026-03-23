Unto Vello llena la Sala Capitol de Santiago en el estreno de su primer disco, ‘Inmaterial’

Unto Vello durante su actuación en la Sala Capitol Eladio Lois

La Sala Capitol de Santiago de Compostela se llenó este fin de semana para acoger la presentación en directo de ‘Inmaterial’, el primer trabajo discográfico del dúo Unto Vello. El concierto reunió a un público numeroso en un ambiente marcado por la participación colectiva, el baile y la reivindicación del patrimonio musical gallego.

La actuación fue concebida como un espacio compartido en el que los cantares tradicionales recopilados por el grupo cobraron nueva vida sobre el escenario, transformándose en un encuentro entre artistas y asistentes. Durante la noche, la sala compostelana se convirtió en un lugar de celebración en el que el público acompañó con palmas, aturuxos y bailes, tanto sueltos como agarrados.

Un homenaje vivo a la tradición gallega

El concierto contó con la presencia de varias artistas que colaboran en el álbum, como las cantareiras Lina y Lola, Saínza Piñeiro y los Pandeireteiros O Fiadeiro, además de la participación de Xabier Díaz y de Julia y Luz Divina, representantes de esa tradición oral que el dúo reivindica en su trabajo.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la recreación simbólica de la cocina como espacio de transmisión cultural. El integrante del grupo, Xabi Gómez, explicó durante la actuación que se trata de “un lugar muy importante para nosotros”, ya que es allí donde han recogido muchas de las melodías que forman parte del disco.

Un debut centrado en el patrimonio inmaterial

El álbum ‘Inmaterial’ recoge cantares tradicionales recopilados por todo el territorio gallego a partir de un proceso de investigación y reinterpretación. Según el propio dúo, las verdaderas protagonistas del disco son “aquelas persoas que nos abriron un día a porta das súas casas e das que aprendemos todo o que está representado neste noso primeiro disco”.

Formado por Bieito Pereira y Xabi Gómez, Unto Vello presenta un trabajo compuesto por 12 temas, en el que combinan voz e instrumentación tradicional con arreglos propios. El disco, producido por Hevi (Laboratorio Soyuz), ya está disponible en plataformas digitales y contará también con formato físico.

A pesar de su reciente trayectoria, el grupo ya ha pasado por escenarios como la Foliada da Fonsagrada o el Ponte Farruca y ha sido finalista en los Premios Martín Códax da Música en la categoría de Música Tradicional.