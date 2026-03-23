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Santiago de Compostela

Santiago y Ames suman cuatro nuevos Soletes Repsol para Semana Santa: estas son las recomendaciones gastronómicas

La Guía Repsol distingue 24 locales gallegos esta primavera, consolidando a Compostela como uno de los destinos destacados

Eladio Lois
Eladio Lois
23/03/2026 12:29
Montaje con ‘Eiquí Café’, ‘Flaco’, ‘Nómada Café’ y ‘Onde Keiras’, los nuevos Soletes Repsol en el área de Santiago
Montaje con ‘Eiquí Café’, ‘Flaco’, ‘Nómada Café’ y ‘Onde Keiras’, los nuevos Soletes Repsol en el área de Santiago
Archivo
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La Guía Repsol ha incluido un total de 24 nuevos locales gallegos en su listado de Soletes de primavera, una selección pensada para disfrutar durante las próximas vacaciones de Semana Santa. Entre ellos, destacan tres establecimientos situados en el entorno de Santiago, con dos incorporaciones en la capital gallega y una en el vecino municipio de Ames.

Estos reconocimientos consolidan el peso de Compostela y su área metropolitana dentro del mapa gastronómico autonómico, en una categoría que pone el foco en propuestas informales, accesibles y con encanto. 

Los nuevos Soletes en Santiago y Ames

En el caso de Santiago de Compostela, la Guía Repsol ha distinguido a ‘Eiquí Café’, ‘Flaco’ y ‘Nómada Café’, tres locales que pasan a formar parte de esta selección primaveral. A ellos se suma ‘Onde Keiras’, en Ames, ampliando la presencia del área compostelana en el listado.

‘Eiquí Café’, uno de los nuevos Soletes Repsol en Santiago de Compostela esta primavera
‘Eiquí Café’, uno de los nuevos Soletes Repsol en Santiago de Compostela esta primavera
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‘Flaco’, reconocido por la Guía Repsol como Solete en la capital gallega
‘Flaco’, reconocido por la Guía Repsol como Solete en la capital gallega
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‘Nómada Café’, incorporado a la selección de Soletes Repsol en Santiago
‘Nómada Café’, incorporado a la selección de Soletes Repsol en Santiago
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‘Onde Keiras’, en Ames, distinguido como nuevo Solete Repsol para esta Semana Santa
‘Onde Keiras’, en Ames, distinguido como nuevo Solete Repsol para esta Semana Santa
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Estos tres espacios se incorporan a una categoría que reconoce establecimientos con una oferta atractiva para el día a día, pensados tanto para residentes como para visitantes que buscan experiencias gastronómicas cercanas y de calidad. 

Estos espacios se incorporan a una categoría que reconoce establecimientos con una oferta atractiva para el día a día, pensados tanto para residentes como para visitantes que buscan experiencias gastronómicas cercanas y de calidad.

A diferencia de los tradicionales Soles Repsol, estos reconocimientos no se revalidan ni se actualizan, sino que se conceden como una categoría única a cada establecimiento seleccionado.

24 nuevas incorporaciones en toda Galicia

Además de los locales de Santiago y Ames, la Guía Repsol ha incorporado nuevos establecimientos en las cuatro provincias gallegas.

En la provincia de A Coruña figuran también ‘Ferrador’, en Noia; ‘La Bombilla’, en A Coruña; ‘O Bacoriño’, en Ferrol; y ‘Pancomido’, en Boiro.

En Lugo, los nuevos Soletes son ‘Caserio Meiroi’, en Navia de Suarna; ‘Ebos’, en Vilalba; ‘Faragullas’, en Mondoñedo; ‘La Salina’, en Sarria; ‘Ramón’, en Lugo; y ‘Trespés’, en Monforte de Lemos.

Por su parte, en Ourense han sido reconocidos ‘Casa Pepiña’, en Allariz; ‘Mexicano en Brasas’, en Toén; ‘O Birrán’, en Ribadavia; y ‘Toxo Gastro’, en la capital.

Finalmente, en la provincia de Pontevedra se incorporan ‘Caralludo by Chuchi’, en Meaño; ‘La Renovadora’, en Pazos de Borbén; ‘Loureiro’, en Bueu; ‘María Manuela’, en Vigo; ‘O Triskel’, en A Illa de Arousa; y ‘Trece Restobar’, en Soutomaior. ### Un impulso para la hostelería local

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