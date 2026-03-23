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Santiago de Compostela

Santiago redescubre al Neira Vilas poeta en una nueva conferencia del Ateneo

El escritor y editor Miguel Anxo Fernán Vello analizará este lunes la dimensión lírica de uno de los autores clave de la literatura gallega

Eladio Lois
Eladio Lois
23/03/2026 06:42
El Ateneo de Santiago acoge este lunes una nueva sesión centrada en la poesía de Neira Vilas
El Ateneo de Santiago acoge este lunes una nueva sesión centrada en la poesía de Neira Vilas
Archivo
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El Ateneo de Santiago celebrará este lunes, 23 de marzo, a las 19.30 horas, una nueva sesión de su ciclo Luns do Ateneo, que en esta ocasión estará dedicada a la obra poética de Xosé Neira Vilas. La actividad tendrá lugar en la sede de la entidad, en la rúa do Vilar, 19, y se organiza en colaboración con la Fundación Xosé Neira Vilas.

La conferencia, titulada «A obra poética de Neira Vilas», correrá a cargo del escritor y editor Miguel Anxo Fernán Vello, quien ofrecerá una aproximación a una de las facetas menos conocidas del autor de ‘Memorias dun neno labrego’, pero clave para comprender su trayectoria literaria.

Miguel Anxo Fernán Vello será el encargado de impartir la conferencia
Miguel Anxo Fernán Vello será el encargado de impartir la conferencia
Cedida

La sesión abordará las principales características de la escritura lírica de Neira Vilas, así como su vinculación con la experiencia de la emigración y su diálogo constante con la memoria, la identidad y la realidad social gallega.

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