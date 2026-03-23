Santiago aproba novas licenzas urbanísticas e avala xudicialmente o Rexistro de Soares
A Xunta de Goberno dá luz verde a dúas vivendas unifamiliares, un cambio de uso e ao contrato para o proxecto da Factoría, mentres unha sentenza ratifica a actuación municipal nun inmoble en ruínas
Na Xunta de Goberno de hoxe aprobáronse dúas licenzas de obra maior para a construción de cadansúa vivenda unifamiliar na rúa do Coto dos Olmos e na rúa Pedreiras. Tamén se outorgou unha licenza de obra para cambio de uso de almacén a garaxe nunha vivenda do Campo de Santa Marta.
En materia de vivenda, a Xunta de Goberno tomou conta dunha sentenza que vén avalar a actuación do Concello e o funcionamento e a utilidade do Rexistro de Soares.
Concretamente, a Sección número 2 do contencioso administrativo do Tribunal de Instancia confirmou que se impuxo correctamente unha multa de mil euros á propiedade do inmoble Espíritu Santo número 33 polo seu estado de conservación.
Este inmoble foi declarado en situación de ruína no 2022 e en 2023, ordenouse a presentación dun proxecto para a súa rehabilitación. Ao non cumprirse, resolveuse a execución forzosa mediante multa coercitiva de 1000 euros, que é o acto impugnado nesta demanda que resultou favorable ao Concello. Posteriormente, o Concello inscribiu o inmoble no Rexistro de soares, e procedeu á súa venda forzosa.
A demandante alegaba en síntese que só era propietaria do 10% do inmoble, que a multa era desproporcionada, e que non podía cumprila porque non tiña acceso ao inmoble. Tamén alegou a posterior venda.
Non obstante, o Xulgado rexeitou todos estes motivos, toda vez que considera que a orde, firme, non foi atendida; que a multa imponse de forma solidaria a todos os propietarios e que foi imposta na súa contía mínima, polo que non é desproporcionada.
Por outra banda, a sesión ordinaria deste luns deu luz verde ao expediente de contratación do servizo de redacción de proxecto básico e de execución e dirección de obra do edificio destinado á Factoría.