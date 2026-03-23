Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Santiago aproba novas licenzas urbanísticas e avala xudicialmente o Rexistro de Soares

A Xunta de Goberno dá luz verde a dúas vivendas unifamiliares, un cambio de uso e ao contrato para o proxecto da Factoría, mentres unha sentenza ratifica a actuación municipal nun inmoble en ruínas

Redacción
23/03/2026 17:33
Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago
Un xulgado confirma a legalidade dunha multa por un edificio en ruína en Espírito Santo e avala o procedemento municipal de execución forzosa e venda a través do Rexistro de Soares
Na Xunta de Goberno de hoxe aprobáronse dúas licenzas de obra maior para a construción de cadansúa vivenda unifamiliar na rúa do Coto dos Olmos e na rúa Pedreiras. Tamén se outorgou unha licenza de obra para cambio de uso de almacén a garaxe nunha vivenda do Campo de Santa Marta.

En materia de vivenda, a Xunta de Goberno tomou conta dunha sentenza que vén avalar a actuación do Concello e o funcionamento e a utilidade do Rexistro de Soares.

Concretamente, a Sección número 2 do contencioso administrativo  do Tribunal de Instancia confirmou que se impuxo correctamente unha multa de mil euros á propiedade do inmoble Espíritu Santo número 33 polo seu estado de conservación.

Este inmoble foi declarado en situación de ruína no 2022 e en 2023, ordenouse a presentación dun proxecto para a súa rehabilitación. Ao non cumprirse, resolveuse a execución forzosa mediante multa coercitiva de 1000 euros, que é o acto impugnado nesta demanda que resultou favorable ao Concello. Posteriormente, o Concello inscribiu o inmoble no Rexistro de soares, e procedeu á súa venda forzosa.

A demandante alegaba en síntese que só era propietaria do 10% do inmoble, que a multa era desproporcionada, e que non podía cumprila porque non tiña acceso ao inmoble. Tamén alegou a posterior venda.

Non obstante, o Xulgado rexeitou todos estes motivos, toda vez que considera que a orde, firme, non foi atendida; que a multa imponse de forma solidaria a todos os propietarios e que foi imposta na súa contía mínima, polo que non é desproporcionada.

Por outra banda, a sesión ordinaria deste luns deu luz verde ao expediente de contratación do servizo de redacción de proxecto básico e de execución e dirección de obra do edificio destinado á Factoría.

Te puede interesar

El ideal gallego

Policía da por desarticulados dos puntos de venta de droga en Santiago con la detención de cuatro personas
EP
Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago

Santiago aproba novas licenzas urbanísticas e avala xudicialmente o Rexistro de Soares
Redacción
El titular de Sanidade posa con el grupo participante en la iniciativa de visibilización

El conselleiro de Sanidade apoya a los peregrinos que visibilizan el angioedema familiar
Eladio González Lois
La Xunta visitó este lunes las instalaciones de la empresa

La Xunta y Plexus analizan en Santiago cómo formar y captar talento para el sector tecnológico
Eladio González Lois