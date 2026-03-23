Proponen crear una red de espacios cardioprotegidos en Santiago con un mapa público de desfibriladores

La concejala no adscrita, Marta Álvarez, junto a Mila Castro en la sala de prensa del Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela Cedida

La concejala no adscrita del Concello de Santiago, Marta Álvarez, llevará al pleno de este jueves una propuesta para crear una Red Municipal de Espacios Cardioprotegidos, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en la ciudad.

La iniciativa plantea coordinar y hacer accesibles los desfibriladores ya existentes en el municipio mediante la elaboración de un inventario y un mapa público, que permita conocer su localización en caso de emergencia.

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Coordinar recursos ya existentes en la ciudad

Según ha trasladado la propia concejala, en Santiago existen desfibriladores instalados en distintos puntos, como instalaciones deportivas, centros educativos, edificios administrativos o entidades privadas. Sin embargo, advierte de que estos dispositivos se encuentran dispersos y sin una estrategia municipal unificada, lo que dificulta su uso en situaciones críticas.

En este sentido, la propuesta busca organizar estos recursos y mejorar su accesibilidad, especialmente en una ciudad que recibe cada año a cientos de miles de visitantes y peregrinos.

Mejorar la respuesta ante emergencias

La iniciativa parte de la base de que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de mortalidad, y de que la rapidez en la actuación resulta clave en casos de parada cardiorrespiratoria.

En este contexto, la edil señala que la aplicación temprana de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de desfibriladores pueden aumentar significativamente las probabilidades de supervivencia, lo que refuerza la necesidad de mejorar la red de dispositivos disponibles.

Hacia una ciudad más cardioprotegida

La propuesta incluye también la instalación progresiva de nuevos desfibriladores en puntos estratégicos de la ciudad, así como el refuerzo de la coordinación con los servicios de emergencias sanitarias.

Además, plantea impulsar la formación en soporte vital básico tanto entre el personal municipal como en la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo vital.