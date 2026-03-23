Policía da por desarticulados dos puntos de venta de droga en Santiago con la detención de cuatro personas

La Policía Nacional ha dado por desarticulados dos puntos de droga en Santiago con la detención el pasado viernes de cuatro personas como responsables de un delito contra la salud pública, además de otros delitos, como tenencia ilícita de armas y usurpación de inmuebles.

Tal y como ha detallado la Policía en una nota de prensa, el operativo se realizó el viernes, cuando se detuvo a cuatro personas que suministraban sustancias estupefacientes, a través de menudeo, a numerosos toxicómanos en el entorno de la capital gallega.

En el marco del Plan Operativo de Respuesta al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas, los investigadores han centrado la investigación en el último escalón del tráfico de drogas, personas adictas que menudean a cambio de poder sufragarse el consumo de estas sustancias y que con su presencia en estos espacios "generan alarma social a los vecinos".

Con este operativo, la Policía da por desarticulados dos puntos de distribución de cocaína y hachís en Santiago, finalizando con un registro realizado en un inmueble en la calle Alfredo Brañas, vivienda previamente ocupada, y con otro en la zona de la barriada de Vista Alegre.

En total, la cantidad decomisada permitiría la elaboración en el mercado de unas 250 dosis de cocaína y unas 100 dosis de hachís, interviniéndose además útiles para el pesaje como básculas, 2.000 euros en efectivo, varias armas blancas (machetes y puñales), un arma de fuego simulada y otra más de balines.