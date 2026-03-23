Santiago de Compostela

O Museo do Pobo Galego acolle a xornada ‘Máscaras: creación e diálogo’ o 28 de marzo

A actividade, vinculada á exposición ‘MASKS. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II’, contará con intervencións de especialistas da USC e da Universidade de Valladolid e un recital

Adriana Quesada
Adriana Quesada
23/03/2026 06:59
A exposición mostra máscaras de 40 países e ofrece unha mirada ampla e diversa sobre esta expresión cultural
O Museo do Pobo Galego será, o día 28 ás 11.00 horas, o escenario para a xornada 'Máscaras: creación e diálogo' que xirará arredor da cultura da máscara contando con intervencións da man de Elena Freira e Marta Veiga, ambas da USC, e Mª Pilar Panero, da Universidad de Valladolid e proxecto MASKS. 

Esta xornada vai en relación coa exposición ‘MASKS. Alas y Viento Collection. Nacho Rovira II’, que está aberta para a súa visita neste museo ata o 24 de abril. Nela amósase un conxunto de máscaras procedentes de corenta países, ofrecendo así unha visión amplia e diversa de estas expresións culturais. 

La muestra integra piezas de más de cuarenta países con máscaras gallegas para reflexionar sobre la vigencia de estas tradiciones festivas e identitarias en el presente

Máscaras del mundo dialogan con el Entroido en el Museo do Pobo Galego

Ademais, ese mesmo día ás 13.00 horas terá lugar un recital de Luis Antonio Pedraza chamado 'De man a man', que entra tamén como parte da programación desta exposicón. A entrada será libre ata completar aforo. 

Para aqueles que estean interesados nunha visita guiada á mostra, a primeira terá lugar o venres 27 de marzo ás 16.30 horas e será precisa unha inscrición previa no correo  deac@museodopobo.gal.

