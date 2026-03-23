La Xunta y Plexus analizan en Santiago cómo formar y captar talento para el sector tecnológico

La Xunta visitó este lunes las instalaciones de la empresa Xunta

La Xunta de Galicia ha analizado este lunes en Santiago de Compostela, junto a la empresa tecnológica Plexus, las necesidades del sector de las tecnologías de la información (TI) en materia de formación y captación de talento, en un contexto marcado por la creciente demanda de perfiles especializados.

La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, acompañada por el director del Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG), Carlos Vázquez, visitó las instalaciones de la compañía para abordar los retos del sector y evaluar las iniciativas formativas en marcha.

Durante el encuentro, se valoraron los cursos impartidos por el CNTG dirigidos tanto a trabajadores en activo como a futuros profesionales del ámbito tecnológico.

En la edición 2024-2025, estas acciones formativas permitieron la capacitación de más de 70 trabajadores de Plexus, en una apuesta por reforzar las competencias del sector.

Alta demanda y valoración de la formación

De cara al curso 2025-2026, el Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia tiene programados 151 cursos y 134 seminarios técnicos, de los que ya se han impartido 96 cursos.

Estas actividades han despertado el interés de más de 4.800 personas, con una demanda media de 2,56 solicitudes por plaza, lo que evidencia el creciente interés por la formación tecnológica.

Además, la formación impartida ha obtenido una valoración media de 9,22 sobre 10 por parte del alumnado, según los datos trasladados por la Xunta.

En paralelo, se han desarrollado 80 seminarios técnicos con la participación de unas 1.400 personas, consolidando la oferta formativa en este ámbito.