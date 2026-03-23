Mi cuenta

Santiago de Compostela

Investigadores da USC presentan en Expodental 2026 un biomaterial innovador para a rexeneración ósea

Mario Pérez-Sayáns expuso a eficacia de Galibone+ tras un ensaio clínico e sitúa o proxecto como exemplo de investigación traslacional con potencial aplicación en odontoloxía

Redacción
23/03/2026 06:24
O biomaterial Galibone+, desenvolvido pola USC, a Universidade de Murcia e Galimplant, demostra eficacia e seguridade nun ensaio clínico para a súa aplicación en rexeneración ósea
USC
O profesor do Departamento de Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas e investigador principal do grupo Patoloxía Médico-Cirúrxica Oral e Maxilofacial (ORALRES) da USC e do Idis, Mario Pérez-Sayáns, presentou no Salón Internacional de Equipos, Produtos e Servizos Dentais, Expodental 2026, os resultados do ensaio clínico realizado con Galibone+, un produto sanitario de clase III con medicamento, desenvolvido no marco dun consorcio formado polas Universidades de Santiago (USC) e de Murcia (UMU) e a empresa Galimplant.

Galibone+ é un biomaterial para rexeneración ósea cuxa formulación foi froito de anos de investigación. ”O proxecto abordouse desde unha perspectiva integral, combinando estudos de caracterización fisicoquímica, ensaios biolóxicos in vitro e avaliación preclínica in vivo finalizada cun ensaio clínico en humanos (AEMPS)”, sinala Pérez-Sayáns.

Os resultados dese ensaio clínico, presentados neste evento de referencia do sector odontolóxico, avalan a eficacia e seguridade do produto no ámbito clínico. “O traballo desenvolvido con Galibone+ xerou unha base científica sólida que apoia o seu potencial uso en aplicacións odontolóxicas e maxilofaciales, especialmente en procedementos relacionados con rexeneración ósea, preservación alveolar, defectos óseos ou cirurxía implantolóxica”, explica o investigador do IDIS. “Todo iso sitúa o proxecto como un exemplo de investigación traslacional, na que os resultados obtidos no laboratorio avanzan cara a unha posible aplicación clínica real”, indica o Dr. Pérez Sayáns, investigador principal xunto con Fabio Camacho Alonso.

Desenvolvemento do proxecto Galibone+

O proxecto, financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación, comezou con probas fisicoquímicas para analizar as propiedades do material, a súa composición, o seu comportamento estrutural e a súa idoneidade para aplicacións biomédicas. Estes estudos permitiron comprobar a súa estabilidade, as súas características de superficie e outros parámetros clave relacionados coa súa interacción coa contorna biolóxica.

Posteriormente, realizáronse estudos en liñas celulares para avaliar a súa biocompatibilidade e a súa capacidade para favorecer respostas celulares relevantes nos procesos de reparación e rexeneración tisular. Os resultados obtidos apoian o interese do material como soporte para a adhesión, proliferación e actividade celular, aspectos esenciais no contexto da rexeneración ósea.

Ademais, o proxecto incluíu estudos en modelo animal (tibia de coello de Nova Zelandia Albino), fundamentais para valorar o comportamento do biomaterial en condicións máis próximas á práctica clínica. Estes ensaios permitiron analizar a súa integración no tecido, a súa resposta biolóxica e o seu potencial para contribuír á formación e reparación ósea.

Como parte do seu desenvolvemento traslacional, Galibone+ foi tamén avaliado nun ensaio clínico aleatorizado e cego, utilizando un modelo de terceiros molares incluídos. Este enfoque permitiu estudar a súa aplicación nun escenario clínico controlado, especialmente útil para valorar parámetros relacionados coa resposta tisular, a cicatrización e a rexeneración ósea tras a intervención cirúrxica. A utilización deste modelo achega solidez metodolóxica, ao tratarse dunha situación clínica frecuente, ben protocolizable e axeitada para obter evidencia comparativa sobre a seguridade e o potencial terapéutico do biomaterial.

